Ho, Ho, Ho, voilà la liste des films et des séries de Noël bientôt mis en ligne sur Netflix

La saison des films de Noël déclarée ouverte !

Pas le temps de niaiser ! A peine a-t-elle eu le temps de balancer son programme horrifique pour Halloween que Netflix s'attèle déjà à régaler les fans de Noël. La plateforme vient de dévoiler son calendrier des films et séries cuisinés à la sauce Nono. La saison des festivités débutera dès le 28 octobre avec Holidate, une comédie romantique où Emma Roberts et Luke Bracey doivent feindre une histoire d'amour pour les fêtes de fin d'année. On en salive d'avance !

L'esprit de Noël sera à nouveau à l'honneur avec Un Noël tombé du ciel, dans lequel on retrouvera Kat Graham dans le rôle d'une assistante parlementaire envoyée sous les tropiques pour préparer la fermeture d'une base aérienne. Comédie romantique oblige, elle craquera pour le beau capitaine #chamallowchoubidou.

Côté séries, on pourra mater Dash & Lily, une romance tirée du bouquin éponyme dans laquelle deux personnages tombent amoureux à New York pendant la saison de Noël. Enfin, les fans de comédies musicales pourront se régaler devant Jingle Jangle, un conte musical bien décidé à rythmer nos soirées d'hiver.

Holidate : 28/10

Un Noël tombé du ciel : 5/11

Dash & Lily : 10/11

Jingle Jangle : Un Noël enchanté : 13/11

Un Noël s'invite à la maison : 18/11

La Princesse de Chicago : dans la peau d'une reine : 19/11

Dolly Parton : c'est Noël chez nous : 22/11

Les chroniques de Noël 2 : 25/11

Hot Chocolate Nutcracker : Casse-noisette revisité : 27/11

Sugar Rush : Noël (saison 2) : 1/12

The Holiday Movies That Made Us : 3/12

Tudo Bem No Natal que Vem : 4/12

Home for Christmas (saison 2) : 9/12

How to ruin Christmas : à venir

Prépare ton chocolat chaud et ton plaid, on n'a pas fini de binge-watcher ces prochaines semaines !