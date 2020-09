House of the Dragon, le spin-off de Game Of Thrones a (enfin) une date de sortie

C'est le moment d'un grand retour aux sources !

Près d'un an après la fin de la série Game Of Thrones, nous attendions avec impatience des nouvelles du spin-off commandé par HBO en octobre 2019 ! Dans un contexte compliqué pour les productions de séries (annulation en cascade, problèmes de logistiques), Casey Bloys, le patron de HBO a voulu rassurer tout le monde, et spécialement les fans : la sortie d'House of the Dragon, issu du livre Fire&Blood de George R.R. Martin, est toujours d'actualité ! Lors d'une interview pour Variety, il s'est même laissé à dévoiler une date plus précise : le spin-off sera livré en 2022 !

À l'heure actuelle, le casting est toujours en cours pour trouver les personnages qui incarneront la famille Targaryen dans le passé. Pour être plus claire, cette série de 10 épisodes mettra en avant l'ascension de la maison Targaryen (les ascendants de Daenerys) dans le royaume du Westeros, 300 ans avant le début de l'histoire que tout le monde connaît. Après une fin de saison 8 décevante, il nous tarde de découvrir de nouveaux personnages et continuer à faire vivre cette saga épique !