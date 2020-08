Ce n'est malheureusement pas la seule série Netflix a être annulée.

En février dernier, Netflix nous sortait une petite pépite à mi-chemin entre The End of the F***ing World et Sex Education et, après un binge-watching rapide comme l'éclair (7 épisodes de 25 minutes), I Am Not Okay with This était engloutie. Seulement voilà : à peine l'avait-on terminée qu'on en redemandait, avides de connaître la suite des mésaventures de Sydney, torturée par ses sentiments naissants et la découverte d'un pouvoir puissant et incontrôlable.

Malheureusement, en dépit du succès de sa série, Netflix a annoncé il y a quelques jours au média américain Deadline ne pas reconduire I Am Not Okay with This pour une saison 2. Ne l'attendez : crise sanitaire oblige (était-ce vraiment obligé ? snif snif), la plateforme de streaming a pris la lourde décision d'annuler purement et simplement la teen série, qui restera donc sur une saison 1 pleine de mystères.

En plus de ne pas reconduire I Am Not Okay with This, Netflix a dans la foulée annoncé l'annulation de la série The Society pour les mêmes raisons - les nouvelles conditions de tournage dues au Covid-19 et les pertes colossales de l'industrie du cinéma compromettant l'avenir du divertissement.

Sur les réseaux sociaux, les réactions à ces deux annulations ont été vives mais qui sait (bon, on veut pas vous donner de faux espoirs non plus, mais écoutez notre hypothèse), les revirements de situation existent chez Netflix - ne disait-on pas il y a quelques mois encore que la série Lucifer ne serait pas reconduite pour une saison 6, et que la plateforme a réussi le pari incroyable de lui offrir une suite ? Chez Shoko, on garde espoir : des suites seront peut-être renégociées une fois la pandémie laissée derrière nous.

