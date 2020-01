Il existerait une astuce pour faire plus de rêves érotiques, la voici

Les rêves érotiques, c'est peut-être gênant quand ils se déroulent avec ton ex (!) mais de manière générale, c'est quand même très plaisant et émoustillant d'en faire. Seulement voilà, si on a déjà du mal à se souvenir de nos rêves « classiques » (aussi chelous soient-ils), autant vous dire que se rappeler nos rêves coquins est encore moins probable - parce que c'est pas comme si on en faisait tous les quatre matins. Dommage, pas vrai ?

Et si on vous disait qu'il existait une astuce pour faire davantage de rêves érotiques, genre, des rêves érotiques sur demande... ça vous chauffe ? Nous aussi ! Pour (espérer) faire des rêves érotiques plus souvent, il suffirait simplement de penser davantage au sexe pendant la journée, comme le confiant le psychologue américain Dylan Selterman au magazine Refinery29 par le passé.

« Je pense surtout que nous rêvons de sexe parce qu'on a pensé au sexe pendant la journée. L'hypothèse de « continuité » suggère que les rêves reflètent nos pensées et nos comportements lorsque nous sommes éveillés. », expliquait alors le spécialiste des rêves. Vous l'aurez compris, pour faire des rêves olé olé pendant son sommeil, il serait conseillé de fantasmer pendant la journée : le fait de renforcer ses pensées permettrait au subconscient de mieux y accéder au cours de la nuit.

Plus important encore : entraînez-vous à vous remémorer vos rêves en les couchant rapidement sur le papier. Car finalement, c'est peut-être ça le plus compliqué - s'en souvenir dès qu'on ouvre les yeux !