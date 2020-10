Instagram grossophobe ? Quand l'algorithme censure les rondeurs et autorise les corps minces

Deux poids, deux mesures.

Instagram de nouveau accusé de grossophobie ! La dernière polémique en date ? La publication censurée de Celeste Barber, instagrammeuse connue pour parodier les photos des mannequins en les mettant dans une perspective plus réaliste. Postée le 16 octobre dernier, sa photo imitait celle du top Candice Swanepoel sur laquelle elle pose nue de profil, sa poitrine cachée par sa main gauche. La comédienne australienne a donc reproduit le cliché à l'identique, rajoutant simplement un string que le model d'origine ne portait pas.

Sauf que cette fois, la publication n'a pas plu à l'algorithme d'Instagram, ce que les abonnés de Celeste Barber lui ont rapporté, après avoir reçu des notifications indiquant que sa photo « ne respectait pas les règles de la communauté sur la nudité ou sur les activités sexuelles ». Oui, mais alors comment expliquer que deux photos identiques n'aient pas droit au même traitement ? Dans une story, l'nstagrammeuse ne cache pas sa colère : « Revoyez vos normes de beautés discriminantes, les gars. On est en 2020, faut se ressaisir » a-t-elle adressé au réseau social.

Quelques jours plus tard, la comédienne a testé l'algorithme d'Instagram en s'affichant entièrement nue, dans la même pose que Bella Hadid. « Oh coucou, s'est-elle exclamée. Juste pour vérifier vos doubles standards ». Si le réseau social lui a publiquement adressé ses excuses et que l'équipe a promis « d'actualiser très prochainement [sa] politique en matière de nudité, afin de permettre à toutes les morphologies d'être traitées équitablement », les polémiques s'accumulent.

En plus d'interdire les tétons de femmes, quand ceux des hommes sont acceptés, ou de traiter de façon indifférenciée des contenus artistiques ou de pédagogie et des photos pornographiques car jugés « contraires au règlement », Instagram semble également viser certains physiques, qui sortent des normes de beauté. Il y a quelques mois, ce sont les clichés du mannequin noire plus size Nyome Nicholas-Williams ou de l'activiste et DJ parisienne Leslie Butch, qui avait relayé la couverture de Télérama où elle posait justement pour dénoncer la grossophobie, qui avaient été supprimés par la plateforme.

Alors pourquoi le réseau social laisse-t-il passer certaines photos sexy quand il en censure d'autres ? Si le fonctionnement de l'algorithme n'a pas encore été clairement explicité, un membre de l'équipe de modération du site avait confié en 2019 dans les pages du magazine Fast Company que celui-ci marchait avec une intelligence artificielle censée signaler toute nudité qui pourrait être qualifiée de pornographique. « On peut dire que le machine learning identifie 'un pourcentage' de peau, bien que la réalité soit un peu plus nuancée et compliquée » a-t-il admit. Ce qui peut expliquer pourquoi les silhouettes rondes soient plus discriminées que les autres, affichant « plus de peau ».

Il serait pourtant temps qu'Instagram prenne en compte les différences de morphologies et de carnations afin de ne plus stigmatiser certaines beautés.