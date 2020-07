J'ai testé le dernier épilateur de Braun à tête pivotante, voici mon avis

Chaque année ou presque, Braun sort un nouvel épilateur. Que vaut son dernier modèle, le Silk-Épil 9 Flex ? Je l'ai essayé et je vous dis tout.

En 2017, alors que Braun sortait son dernier épilateur électrique Silk-épil 9, je vous racontais mon expérience d'arrachage de poils et vous livrais mon avis sur les nouvelles technologies intégrées dans l'appareil pour rendre l'épilation plus facile. Trois ans plus tard, c'est une version encore perfectionnée de son épilateur qui sort sur le marché, le Silk-épil 9 Flex et, sur proposition de la marque, j'ai pu tester cette nouveauté pour voir ce qu'elle valait vraiment.

Technologie de pincettes Micro-grip pour retirer les poils même les plus courts, technologie SensoSmart pour s’assurer que la bonne pression est appliquée, technologie Wet & Dry permettant d'utiliser l'appareil sous l'eau, mais surtout tête 100% flexible : les promesses du nouveau Silk-épil 9 Flex de Braun étaient nombreuses, et j'étais donc curieuse de le voir en action - mais aussi de le comparer au modèle précédent, tant qu'à faire.

Comme toujours avec les épilateurs Braun, le contenu de la pochette dépend de la gamme que vous choisissez : cela va du kit 4 accessoires au kit 9 accessoires. C'est pour ma part le modèle 9030 que j'ai testé, avec 6 accessoires dont brosse exfoliante, tête de rasage et différents embouts d'épilation.

Un design résolument élégant

Mais commençons par le commencement : le déballage. À l'ouverture de la boîte, je n'ai pas été déçue, loin de là. Alors que l'ancien épilateur se dotait d'une pochette grise pas super jolie, le Silk-épil 9 Flex se pare d'un bel étui rose poudré façon daim, très esthétique et compact.

Au premier coup d'oeil, j'ai trouvé le Silk-épil 9 Flex vraiment superbe : une nouvelle forme bien plus longiligne, des accents dorés très chics, un revêtement antidérapant rose clair, et sa fameuse tête rotative - OK, rien à voir avec l'ancien modèle, je me suis dit.

Une ergonomie revue... mais pas forcément pour le mieux

Et j'ai voulu le tester illico. Comme pour la plupart des appareils électroniques, je m'attendais à ce que l'épilateur ait un minimum de batterie pour l'allumer ; bon, c'est raté, il ne démarre pas. Ni une ni deux, je dégaine le câble d'alimentation et, une fois branché sur secteur, j'essaye de l'allumer. Marche toujours pas. Je ne vais pas vous le cacher, ç'a été une petite déception : l'ancien Silk-épil 9 fonctionnait aussi bien sur batterie que sur secteur, et c'était franchement bien pratique pour les fois où tu n'as pas pensé à le recharger. Dommage !

J'ai donc du attendre une charge complète (assez rapide au demeurant, une ou deux heures de mémoire) pour m'en servir pour la première fois. Là encore, surprise : je trouve le bruit un peu plus strident que l'ancien modèle. Par curiosité, je mesure les décibels des deux épilateurs à l'aide de mon Apple Watch et finalement, le niveau est identique ; le Silk-épil 9 Flex n'est pas plus bruyant, le son est simplement différent. OK, next.

À la prise en mains, je trouve l'épilateur légèrement plus lourd, et cela se confirme lorsque je les pèse (oui, la meuf jusqu'au-boutiste dans son test) : le Silk-épil 9 Flex fait 10 grammes de plus que l'autre. Bon, c'est un détail me direz-vous. Passons à l'épilation !

Une épilation toujours aussi efficace

Sans grande surprise, la session épilation s'est avérée un grand succès. Cinq minutes pour épiler rapidement une demi-jambe (un peu plus si on veut un résultat irréprochable), que demander de mieux ? Avec le petit capot à billes qui masse délicatement la peau durant le passage de l'épilateur, la douleur est atténuée.

Sous l'eau, dans le bain par exemple, l'épilation avec l'épilateur Silk-épil 9 Flex de Braun reste néanmoins toujours un « plaisir ». Bien qu'il soit plus difficile d'être précis et d'éliminer chaque poil lorsqu'on n'a pas le nez dessus, ceux-ci s'enlève (presque) sans douleur, c'est certainement l'une des utilisations que je préfère avec les épilateurs Braun !

Enfin, je terminerai avec un accessoire dont je ne pensais pas avoir besoin dans ma vie, et qui s'est révélé être l'un de mes préféré avec le nouveau Silk-épil 9 Flex : la tête de rasage (qui était déjà présente avec l'ancien modèle, mais pas fournie dans le kit de base comme c'est le cas ici). À utiliser à-même la peau, ou avec son sabot de 3/4mm, la tête de rasage débroussaille par exemple les zones que l'on n'aime pas faire à l'épilateur - les aisselles pour ma part, ou bien le maillot lorsque les poils deviennent carrément longs (no judgment please). Au lieu d'acheter une tondeuse pour homme, ou de piquer celle de son mec, il y a l'embout du Silk-épil 9 Flex, et ça c'est carrément chouette.

Une tête pivotante esthétique... mais peu utile

Et la fameuse tête pivotante, alors ? Concernant ce nouvel ajout à l'épilateur Silk-épil 9 Flex, je dois dire que je n'ai pas été chamboulée. À part pour le mollet, où la rotation de la tête s'est effectivement faite de temps en temps, je n'ai pas remarqué de mouvement particulier, le roulement de la tête étant plutôt rigide et nécessitant une pression assez conséquente. Même au niveau des malléoles ou des genoux, où la tête pivotante serait avantageuse, je ne l'ai pas vue passer en action outre mesure pour me permettre de moins contorsionner mon poignet. Là encore, dommage quand c'est le principal claim du produit !

Faut-il choisir le Silk-épil 9 Flex ?

Je conclurai ce test en attestant que, comme toujours, le nouvel épilateur de Braun est un vrai bon produit au design impeccable et à l'efficacité redoutable. Il répond à toutes les attentes que l'on peut avoir d'un épilateur électrique.

Là où il y a un mais, selon moi, c'est lorsque je le compare à son prédécesseur, le Silk-épil 9. Ce qui les différencie vraiment dans la technologie n'est finalement que la tête pivotante : la largeur de la tête, le nombre de pincettes, la technologie SensoSmart, la technologie Wet & Dry, la petite lumière et les 2 vitesses de rotation étaient en réalité déjà présents sur le précédent modèle.

Si je devais vous conseiller un modèle, je vous suggèrerais donc de vous orienter plutôt vers l'ancien épilateur, le Silk-épil 9 (ou de le garder, si vous le possédez déjà), qui offre la même efficacité à moindre coût, puisque cela fait déjà quelques années qu'il existe. Le nouveau Silk-épil 9 Flex n'est toutefois pas à abandonner totalement : si vous êtes vraiment attachée au design ou que vous souhaitez l'offrir, il reste un très beau et bon appareil qui vous donnera entière satisfaction. Vous avez à présent toutes les cartes en main pour vous décider ;)