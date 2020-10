J'ai testé la nouvelle Apple Watch Series 6, un super allié santé après l'année qu'on a passé

Elle a été mon coach pour attaquer le déconfinement.

Je ne sais pas comment vous avez vécu votre année 2020 (OK, elle n'est pas encore finie, mais on a le droit de faire un petit bilan de mi-parcours, non ?) mais pour ma part, confinement et télétravail sur fond d'épidémie mondiale ont quelque peu eu raison de mon habituel dynamisme, autant physique que psychique.

D'ordinaire plutôt sportive, attentive à mon alimentation mais aussi à mon sommeil, le confinement a été pour moi l'excuse parfaite pour dériver de mes bonnes habitudes et foutre en l'air des mois d'efforts pour me maintenir en forme. Nutella à la brioche le matin, fondant au chocolat à 4h, une sortie toutes les deux semaines sans parler de mes journées allongée au lit avec mon ordi, il n'en fallait pas plus pour sortir du confinement totalement mollassonne, crevée, carencée, vidée de toute envie ou ambition (big up aux gens qui ont monté des projets pro en cette période !).

Chaque jour, mon Apple Watch - que je vous avais présentée l'année dernière ici même - passait ses journées non pas à mon poignet, mais sur ma table de nuit. De toute façon, c'était mieux de ne garder aucune trace des pauvres 50 pas que j'effectuais chaque jour, et de ne pas être importunée par les memes que ma mère transférait à tout-va à notre groupe Whats'app family (y'en a qui bossent ici, tout le monde n'est pas à retraite svp merci).

Et puis quelque chose a changé dans mon esprit ; un regain de motivation a pointé son nez en même temps que l'arrivée de l'été - peut-être du au fait que j'étais à présent engoncée dans mes jeans préférés, comme tout·e confiné·e ayant vécu en jogging durant 4 mois. Quoi qu'il en soit, j'avais enfin envie de laisser derrière moi les longues semaines de laisser-aller et je vous le donne dans le mille, mon Apple Watch a été l'allié santé qu'il me fallait pour sortir de cette traversée du désert.

Crédit : Christin Hume, Unsplash

Un allié pour se bouger

Ma reprise en mains a commencé avec un grand pilier du bien-être : bouger. À l'état larvaire depuis le mois de mars, j'ai commencé à renouer progressivement avec le mouvement, et ma montre connectée m'en a immédiatement récompensée. Car non, pas besoin d'aller courir un marathon ou de commencer sa morning routine par un réveil à 5h du mat' pour te sentir épaulée par ton Apple Watch : les petits accomplissements comptent, pas de place à la culpabilisation !

Me lever une fois par heure de mon poste de travail et ainsi fermer mon anneau bleu « Me lever » a été la first step de mon retour à l'activité. Car quand on travaille derrière un bureau (et un écran, qui plus est), faire des pauses régulières est nécessaire aussi bien pour le corps que la tête ; chaque rappel de mon Apple Watch était donc l'occasion de rompre avec une mauvaise habitude acquise en confinement que de rester affalée derrière mon ordi des heures durant.

Avant de me remettre à une véritable activité sportive (course à pied, yoga, cardio et renforcement, vélo, natation... l'Apple Watch recense près de 100 disciplines qu'il suffit de lancer depuis l'app Exercice), j'y suis allée progressivement. Chaque aller-retour au supermarché ou balade dans mon quartier était l'occasion de lancer une activité « marche » et ainsi remplir facilement mes objectifs quotidiens fixés à 30 minutes d'activité. Et si la flemme s'installait à nouveau dans la semaine, je pouvais toujours compter sur ma montre pour me signifier que j'avais été plus active les jours passés. Coquine va !

Lors d'activités sportives plus intenses, j'ai également apprécié pouvoir garder un oeil sur ma fréquence cardiaque. Plus que l'application électrocardiogramme - fonction dispo sur l'Apple Watch depuis la sortie de la Series 5 - les battements par minute (BPM) enregistrés en direct lors chaque activité m'ont permis d'évaluer et suivre ma résistance à l'effort ; une donnée intéressante dans un contexte sanitaire aussi préoccupant pour surveiller mon souffle mais aussi ma capacité de récupération après chaque entraînement.

Un allié du cycle menstruel

Me remettre sur pieds post-confinement n'a toutefois pas été un voyage linéaire et mon Apple Watch m'a également aidée à ne pas culpabiliser de lâcher prise lorsque j'en ressentais le besoin. Grâce à mes connaissances acquises sur les différentes phases du cycle féminin et au suivi du cycle menstruel disponible dans la bibliothèque d'applis de ma montre, j'ai pu, tout au long de ces semaines, suivre au jour le jour mes phases hormonales pour ainsi mieux comprendre mes variations d'énergie et adapter mon programme au mood du jour. Car c'est aussi ça, prendre soin de soi : savoir s'écouter et lever le pied quand on en ressent le besoin, ou foncer et se dépasser lorsqu'on a de l'énergie à revendre, bref, être en phase avec ses envies !

Crédit : Apple

Un allié pour se relaxer

Mais mon Apple Watch n'a pas été un allié santé post-confinement seulement du point de vue de l'activité : elle m'a aussi aidée sur le plan mental avec nombre de fonctionnalités bien-être. Si celles et ceux qui méditent peuvent retrouver leur appli mobile préférée directement embarquée sur leur Apple Watch, j'ai pour ma part suivi le programme « Respirer » pour m'offrir des parenthèses de détente accessibles dans mes journées de travail. Dans un laps de temps allant de 1 à 5 minutes, l'appli propose un exercice de respiration quotidien ; idéal pour calmer les angoisses mais aussi s'entraîner à faire le vide dans sa tête. Quand le monde tourne au chaos autour de nous, la relaxation est plus que bienvenue !

Crédit : Apple

Un allié sommeil

Mes deux derniers outils de remise en forme post-confinement me sont arrivés à la sortie de watchOS 7 et de l'Apple Watch Series 6, courant du mois de septembre 2020.

Avec des nouveautés incluant la fonctionnalité Oxygène sanguin, de nouveaux fonds d'écran mais aussi de nouveaux cadrans et bracelets, la dernière Apple Watch Series 6 intègre une fonction Sommeil qui ravira toutes les marmottes parmi nous. Non, la feature Sommeil ne consiste pas juste à informer son matériel Apple que l'on souhaite idéalement dormir 7 ou 9h par nuit et qu'il faut nous rappeler d'aller nous coucher fissa : elle est remplie de petites nouveautés pour rendre nos réveils meilleurs !

Outre la possibilité de définir un ou plusieurs programmes de sommeil selon les jours de la semaine, l'appli Sommeil de l'Apple Watch propose pas moins de 9 nouvelles sonneries pour se réveiller en douceur. Mais ce n'est pas tout, puisqu'elle permet surtout, lorsqu'on la porte durant la nuit, de se réveiller calmement à l'aide de simples vibrations couplées à un éclairage progressif du cadran. Je vous le garantit, mes réveils sont nettement plus agréables depuis que j'ai activé la fonctionnalité, et en consultant mes historiques de sommeil, je peux également corriger le tir si je constate que Netflix grappille sur mes heures de dodo !

Bien dormir, ce n'est pas seulement important pour être en forme le lendemain ; de nombreuses études ont démontré que le sommeil était directement lié à la santé. En dormant sur ses deux oreilles, on réduit ses risques d'accident vasculaire-cérébral, les risques de dépression, mais on régule également plus facilement son poids. Bref, on gagne tous à bien dormir !

Un allié propreté

Enfin, mon dernier outil pour vivre un déconfinement plus sain et serein peut prêter à sourire mais croyez-le ou non, l'essayer c'est l'adopter, j'ai nommé l'outil Lavage de mains de l'Apple Watch. Depuis la mise à jour de la montre connectée sous watchOS 7 - et disponible de fait sur la nouvelle Apple Watch Series 6 - un capteur de mouvements et de sons très précis détecte le lavage de mains et lance automatiquement un décompte de 20 secondes pour respecter les recommandations de l'OMS.

Au lieu de chanter « Joyeux anniversaire » à chaque fois que je me lave les mains (la petite astuce pour être sûr de se les laver suffisamment longtemps), ma montre m'informe maintenant que j'ai fait le job à l'aide d'une notif' ou d'une vibration et ça les gars, c'est ce que j'appelle la cerise sur le gâteau, l'ultime outil pour rester en bonne santé durant cette période que l'on traverse.

Aujourd'hui, mon Apple Watch ne repose plus sur ma table de chevet. Bien sûr, ma remise en forme aurait pu se faire sans elle mais avec l'année que l'on a passé et les difficultés que l'on continue de vivre, elle est un formidable coach qui, chaque jour, me challenge à rester active, bien dans ma tête et dans mon corps. Ah, et vous ai-je dit que ce bijou esthétique et technologie que je porte au poignet me donne aussi l'heure ?

Crédit : Apple

