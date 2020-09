Jet ski à Deauville, balade en 2CV à Lille... Sur Sport Découverte, 1001 activités t'attendent

Tu veux pratiquer ou offrir une activité inoubliable ? La plateforme Sport Découverte t'en propose aux quatre coins de la France.

Article sponsorisé.

Une aprem' canyoning en Ardèche, un baptême de plongée au large de Bonifacio, une heure de jet ski à Deauville ou un vol en montgolfière au-dessus des châteaux de la Loire, ça te branche ?

Depuis bientôt 20 ans, la plateforme en ligne sport-decouverte.com te permet de dénicher et réserver une infinité d'activités sportives et de loisirs aux quatre coins de l'Hexagone. Plus besoin d'arpenter la Toile à la recherche d'organismes ou de collectionner les brochures de l'office de tourisme du coin : avec ses 4000 (et plus) activités recensées sur son site, Sport Découverte facilite la recherche et la résa' de bons plans.

Des sensations fortes pour tous les goûts

Que tu sois sur ton lieu de vacances ou même à quelques kilomètres de chez toi, ce ne sont pas les activités qui manquent sur Sport Découverte pour te faire passer un bon moment en famille ou entre amis.

Amateurs de sensations fortes (vous avez le coeur bien accroché ?), vous pourrez vous envoler dans les nuages avec de nombreuses activités aériennes. Baptême d'hélicoptère au-dessus des calanques de Marseille, ULM au-dessus des falaises d'Étretat ou encore chute libre en soufflerie font partie des nombreux sports proposés sur le site.

Petits et grands pourront également s'adonner aux joies des sports aquatiques : stage de voile dans le golfe du Morbihan, randonnée palmée à Porto-Vecchio ou encore rafting dans les rivières, ce ne sont pas les idées qui manquent !

Le must pour les vacanciers ou Parisiens en manque d'air pur ? La randonnée jet ski à Deauville chez Sport Découverte pour vivre des sensations fortes et prendre un shot d'adrénaline en filant au-dessus des vagues. À l'occasion d'une balade accompagnée en scooter des mers allant de 30mn à 3 heures et même une demie-journée, (re)découvrez le littoral normand et admirez les plus beaux villages qui défilent sous vos yeux. Kiff garanti !

Plutôt branchés montagne ? Pas de soucis : rando' raquettes, scooter des neiges à Serre-Chevalier ou encore balade en chiens de traineau près de Grenoble sont également au programme, de quoi découvrir les sommets français autrement !

Des activités détente et loisirs pour citadins

Mais Sport Découverte, ce sont aussi de nombreuses activités de loisirs à destination des citadins ! Qu'il s'agisse de résoudre l'énigme d'un escape game, de foncer à bord d'un bolide sur circuit, de naviguer sur la Seine, de faire une balade en 2CV à Lille, un cours de cuisine avec un grand chef à Bordeaux ou un week-end spa à Saint-Malo pour s'offrir un moment de détente entre mère et fille, il y en a vraiment pour toutes les envies !

Pour réserver ou même offrir une activité à un proche, rien de plus simple : Sport Découverte permet de choisir une date précise dans le calendrier ou d'utiliser un bon valable 12 mois.

Maintenant, à toi de jouer et de choisir l'activité qui te fait vibrer, pour découvrir nos beaux coins de France autrement ;)