Jeune et déjà des cheveux blancs ? Le stress serait bien responsable selon la science

Si les cheveux blancs sont souvent associés à la vieillesse, bon nombre de « jeunes » à la chevelure grisâtre viennent nuancer cette idée. Pour expliquer l'apparition prématurée de cheveux blancs, plusieurs hypothèses ont été émises. Des chercheurs ont d'abord accusé le système immunitaire d'en être responsable, devenant défaillant lorsqu'il est soumis à une forte dose de stress. Puis le cortisol, l'hormone du stress, a été pointé du doigt par certains scientifiques qui le tenaient pour responsable de la dépigmentation capillaire. Mais c'est à autre conclusion que les chercheurs sont arrivés.

C'est confirmé : le stress est bien responsable de l'apparition prématurée de cheveux blancs

Menés par les universités de Sao Paulo et d'Harvard, les travaux publiés dans la revue Nature ont été réalisés sur des souris aux poils foncés mises en situation de stress extrême. Résultats, ces cobayes à quatre pattes sont devenues blanchâtres en quelques semaines à peine, prouvant à quel point le stress joue un rôle important dans le blanchiment des cheveux. Selon les auteurs de l'étude, la réponse à ce phénomène se trouverait dans le système nerveux sympathique, responsable de l'emballement de certains organes (battements du coeur, respiration etc.).

Lorsqu'on est soumis à un stress aigu, celui-ci sécrète une substance appelée noradrénaline (ou norépinéphrine) qui entraîne une stimulation excessive des cellules-souches pigmentaires. Le problème, c'est que le réservoir de ces cellules se vide prématurément et épuise « le stock » de façon permanente. Dans l'expérience en question, il n'a fallu que 5 petits jours pour que le stress n'épuise toutes les cellules souches des souris, faisant passer leurs poils d'un brun foncé à un poivre-sel.

« L'impact néfaste du stress que nous avons découvert a dépassé ce que j'avais imaginé, s'étonne Ya-Chieh Hsu, une des autrices de l'étude. Après seulement quelques jours, toutes les cellules souches régénératrices de pigments ont été perdues. Une fois qu'elles sont perdues, vous ne pouvez plus régénérer de pigment. [...] Normalement, le système nerveux sympathique est un système d'urgence bénéfique et ses effets sont censés être réversibles ».

Mais les chercheurs se montrent optimistes : en comprenant comment et pourquoi nos tissus et nos cellules changent face au stress, ils pensent pouvoir développer un traitement pouvant stopper ce phénomène. En attendant, le meilleur moyen de se protéger des cheveux blancs est de ne pas stresser... ou de les assumer, et ce super compte Insta devrait t'y aider !