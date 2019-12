Journée mondiale de l'orgasme : tous nos tips pour un vrai bon orgasme des familles

Il y a parfois des journées mondiales pour des trucs sacrément douteux mais s'il y en a bien une qui à la fois fun, utile et importante, c'est la journée mondiale de l'orgasme. Célébrée le 21 décembre partout dans le monde, la journée de l'orgasme n'est pas seulement l'occasion de se pougnette un bon coup pour libérer ses tensions : c'est aussi un super prétexte pour (re)découvrir et se réapproprier son corps.

Côté orgasme féminin, il y a notamment beaucoup à dire et à explorer, même lorsqu'on pense déjà maîtriser le sujet - les gens qui se reposent sur leurs acquis, pas de ça ici ! Pour fêter cette belle journée comme il se doi(g)t, la rédac te livre ses tips pref' pour atteindre l'orgasme, mais pas n'importe lequel, un vrai bon orgasme des familles qui te donne envie de les multiplier.

Comme tu le sais probablement (et certainement pas grâce à tes manuels d'SVT), le clitoris est un organe de plaisir étonnamment étendu : sous son petit capuchon qui dépasse entre tes lèvres se cachent des tissus quasi-tentaculaires de plusieurs centimètres qui enlacent la cavité vaginale. L'intégralité du clito est une zone érogène - et pas seulement l'iceberg que tu peux voir - et en explorant, effleurant, caressant au-delà de ce petit bouton, tu peux réveiller des sensations profondément enfouies. Surtout, si tu apprécies les orgasmes multiples, tu peux apprendre à en déclencher dans différentes zones du clitoris, pour encore plus d'intensité. Enfin, parce que les « bras » du clitoris enveloppent le vagin, une stimulation vaginale peut parfois titiller l'organe et procurer beaucoup de plaisir, peut-être même un orgasme.

Il y a des jours où on a envie d'une session vite-fait-bien-fait - on veut notre orgasme rapidement et c'est cool. Mais si tu as un peu plus de temps devant toi, on te suggère vraiment de faire monter le plaisir progressivement. Ralentis la cadence lorsque tu sens l'orgasme arriver : on appelle ça le peaking en anglais et ça permet tout bonnement de gonfler l'organe de sang pour une apogée encore plus intense. Promis, tu ne seras pas déçue.

Clitoris et vagin sont les zones érogènes par excellence, mais non seulement il en existe d'autres qui peuvent faire monter l'excitation, mais elles peuvent aussi fonctionner en symbiose. Regarde comme le plaisir monte plus vite lorsqu'on te lèche l'oreille, qu'on te caresse la poitrine ou qu'on te claque les fesses (oui, il en faut pour tout le monde !). Si tu constates qu'une association fonctionne bien, n'hésite pas à t'en servir pour arriver à tes fins plus intensément encore.

Pour atteindre l'orgasme, un super orgasme, n'oublie pas de miser sur l'imaginaire. Que ce soit une petite littérature émoustillante, un bon vieux porno ou le catalogue La Redoute, n'hésite pas à stimuler ton cerveau avec des images (réelles ou mentales) qui t'excitent. Si tu n'es pas seul·e, ton/ta partenaire devrait te procurer le même effet ! Quelle que soit ta stimulation mentale, elle t'aidera à te mettre en condition, à créer un afflux sanguin vers les zones érogènes pour les rendre encore plus réceptives au moment des caresses.

Il y a des jours où quoique tu fasses, rien ne te met dans l'ambiance. Dans ces cas-là, ne force pas : le corps n'est pas le seul à avoir besoin d'être prêt pour l'orgasme - la psyché aussi est importante. Le risque, si tu ne le sens pas ? Que la stimulation s'éternise et s'éternise, au point peut-être de te blesser, et très probablement de te frustrer. It's OK, reviens quand ton esprit sera réceptif - cela peut être pendant ou après tes règles, d'ailleurs, ne sous-estime pas le pouvoir des hormones féminines de jouer sur ton désir.

Le sexe pendant les règles n'est pas du goût de tout le monde, bien qu'il n'y ait rien de mal à cela. Mais si le sang ne te dérange pas, alors donne t'en à cœur joie ; la période de règles te promet de supers orgasmes ! Grâce à l'afflux sanguin dans la zone, à la chaleur, les terminaisons nerveuses sont particulièrement sensibles et le plaisir peut monter plus vite qu'en temps normal. Surtout, de nombreuses études ont démontré qu'un (ou plusieurs !) orgasme en période de règles avait le don d'apaiser les éventuelles douleurs abdominales. C'est pas beau ça ?

Quand tu n'as jamais essayé de sextoy, tu ne peux pas comprendre la hype. Si tu penses (à raison) n'avoir besoin de rien d'autre que tes 10 doigts ou les extrémités de quelqu'un d'autre pour te filer un super orgasme, on t'invite quand même à essayer un petit stimulateur clitoridien de rien du tout, ça ne mange pas de pain. Pour les jours où tu veux que ça aille vite (très vite) ou les fois où tu sens que ça monte difficilement, l'objet est radical. Et parce qu'il stimule une seule zone spécifique du clitoris, il a tendance à provoquer des orgasmes certes ciblés (pour ne pas dire restreints), mais hyper intenses.

Qu'on le rappelle une bonne fois pour toutes : il n'y a pas des femmes clitoridiennes et des femmes vaginales, il n'y a que des femmes clitoridiennes. Les femmes qui ressentiraient du plaisir (ou un orgasme) par stimulation vaginale ne l'auraient que grâce à la proximité du clito derrière la paroi. Ajouter la pénétration pendant que l'on s'occupe de ton petit bouton peut donc décupler le plaisir clitoridien, et ceci est valable même pour les personnes qui ne ressentent d'ordinaire pas grand chose par la voie vaginale. En effet, gorgé de sang, le clitoris gonfle et peut éventuellement être titillé depuis le vagin alors pourquoi pas le tenter ?