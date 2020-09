Journées du Matrimoine 2020 : Que faire et voir pour célébrer les femmes artistes ?

En parallèle des journées du patrimoine, il y a les journées du matrimoine ! Mais qu'est-ce que c'est et que faut-il voir ? Voici un petit guide pour cette édition 2020.

On connaît tous les Journées du Patrimoine. Elles permettent de visiter des lieux culturels qui sont rarement ouverts au public et/ou dont l'accès devient exceptionnellement gratuit. Mais depuis 2014, il existe aussi les Journées du Matrimoine ! Lancées par l'association HF Île-de-France, le but est de faire connaître les femmes qui ont marqué l'histoire de la musique, de l'architecture, de l'art, etc. « Avec le Matrimoine, nous tissons des filiations, nous tissons un réseau, nous réintégrons la République des Lettres, et nous nous découvrons des ancêtres, des compagnes. Nous découvrons avec stupeur que nous n’étions pas les seules. Que nous ne sommes pas seules. Et cette sortie des solitudes, joyeuse et enthousiasmante, c’est bien ce que vise au fond une association comme HF », a notamment déclaré Aline César, la présidente d'HF Île de France.

Crédit : HF Île de France

Cette année, les journées du matrimoine auront lieu le week-end du 19 et du 20 septembre, en même temps que les journées du patrimoine. Pour cette nouvelle édition, plusieurs compositrices concertistes sont mises à l’honneur, dont Louise Farrenc, la première femme à avoir écrit des symphonies et la première enseignante de musique à exiger et obtenir l’égalité salariale. Parmi les autres femmes mises à l'honneur, on retrouve Louise Michel, Alicia Gallienne, Renée Bocsanyi-Bodecher, Renée Vivien, Marguerite Audoux, Colette Magny, Hubertine Auclert, Chiquinha Gonzaga, Marie-Jeanne Riccoboni, Marie de Gournay, Paula Modersohn-Becker, Emily Dickinson, ou encore Eileen Gray.

Près d'une vingtaine d'événements et une trentaine de rendez-vous gratuits ont été organisés à Paris et Montreuil pour nous faire découvrir ces femmes incroyables. Au programme, il sera notamment possible d'assister à des séances de cinéma, des lectures, des conférences, des parcours architecturaux, du théâtre, des expositions, des spectacles, des ateliers numériques ou encore des concerts. Les festivités commencent dès le vendredi 18 septembre à la Cinémathèque française, avec une soirée autour de la réalisatrice Yannick Bellon. Il ne faut bien évidemment pas oublier de s'inscrire à l'avance, que ce soit pour la soirée d'inauguration ou le reste du programme, que l'on peut retrouver ICI.