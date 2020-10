Keep a Breast, l'appli ludique qui te permet de te former à l'auto-palpation des seins

Parce que s'auto-palper peut sauver la vie, on te conseille de télécharger illico presto cette appli.

Depuis la Covid-19, les femmes se font moins dépister pour le cancer du sein et c'est très problématique. Car à ce jour, il s'agit du cancer le plus fréquent en France. Chaque année, on recense plus de 58 000 nouveaux cas selon Santé Publique France. En moyenne, au cours de sa vie, la femme a 12 % de chances de développer un cancer du sein. De nombreux facteurs ont une influence sur ce chiffre, notamment les antécédents familiaux, la densité mammaire, le régime alimentaire, les grossesses, l’allaitement. Et cela peut arriver à n'importe quel âge, même les jeunes femmes de 30 ans peuvent être touchées. Il est donc important de savoir en reconnaître les signes et s'auto-palper est un rituel à prendre rapidement pour éviter le plus possible les diagnostics tardifs.

Mais comme il n'est pas forcément simple de savoir comment pratiquer l'auto-palpation mammaire, la fondation Keep A Breast a lancé une nouvelle application aussi moderne que ludique. Sur cette plateforme qui a repris tout simplement le nom de la fondation, Keep A Breast, on trouve non seulement un tutoriel d'auto-palpation très bien expliqué avec des gifs animés, étape par étape, mais aussi un outil de planification qui suit le cycle menstruel, des informations sur la santé de sa poitrine, des témoignages de femmes qui se battent contre le cancer du sein, des récompenses pour les utilisatrices qui se palpent chaque mois et une connexion directe à des professionnels de santé via Doctolib en cas de doutes ou de grosseur identifiée.

Crédit : Keep A Breast Foundation - YouTube

Un rappel permet à l'utilisatrice de recevoir tous les mois une notification pour s'autopalper, à faire de préférence après les règles. Si cela peut stresser certaines personnes, qui ont peur de trouver quelque chose, la fondatrice de Keep A Breast, Shaney jo Darden, explique qu'il faut surtout voir cela comme un moyen d'apprendre à connaître son corps, plus qu'à chercher un cancer, et que c'est un élément essentiel d'une bonne santé mentale et physique. « On conseille toujours aux femmes qui commencent à s'autopalper de le faire avec amour. Appréciez ce que vous voyez dans le miroir », explique Shaney jo Darden. Et il est très important de le faire car avec 40 % des cancers du sein détectés soi-même selon le centre médical John Hopkins, apprendre à connaître sa poitrine dans son état normal peut vous sauver la vie. Il n'y a plus qu'à !