L'Australie va augmenter le nombre de PVT pour reconstruire le pays après les incendies

Qui n'a jamais rêvé de découvrir le monde dans sa jeunesse ? L'Australie est un peu un eldorado pour les jeunes voyageurs souhaitant se faire une expérience au bout du monde grâce au PVT (programme vacances travail) permettant de voyager et travailler en même temps dans ce vaste pays. Si l'obtention se fait facilement pour la première année, elle est en revanche un peu plus compliquée si vous souhaitez continuer l'aventure... jusqu'à aujourd'hui.

Avec les récents événements (incendies, destructions) qui ont touché l'Australie plus tôt cette année, le gouvernement semble vouloir revoir les conditions d'extension du PVT pour 12 mois supplémentaires. S'il fallait travailler au moins 3 mois chez un ou plusieurs employeurs dans un domaine et une région précise pour obtenir le précieux sésame, il ne pourrait plus y avoir qu'une seule condition pour rester au pays des kangourous : aider à la reconstruction des zones dévastées.

L'aide dans les zones sinistrées sera prise en compte comme des journées de travail et ouvrira les portes d'un prolongement pour les futurs candidats. Que devront faire les backpackers sur place ? La reconstruction des maisons et des clôtures, le défrichage des terres, et bien d'autres métiers. Les missions de volontariat seront aussi acceptées dans les régions concernées.

Le petit plus ? Les jeunes pourront rester de six mois à un an avec le même employeur, ce qui n'était pas possible avant ! Alors, qui veut tenter l'aventure et participer à un effort collectif ?