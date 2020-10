L'endométriose bientôt au programme des études de médecine, l'avancée qu'on attendait

Un petit pas pour l’enseignement, un gros pas pour les femmes !

Au cœur des préoccupations féminines depuis plusieurs années, l’endométriose est encore bien trop souvent un sujet méconnu. Et pourtant, environ 1 femme sur 10 en souffrirait. Pour rappel, l’endomètre est le tissu qui tapisse l’utérus. Il s’épaissit en vue d’une éventuelle grossesse et le cas échéant, il se désagrège et saigne, provoquant ainsi les règles. Mais chez les victimes d’endométriose, les cellules qui composent l’endomètre vont se développer hors de l’utérus et se greffer sur les organes, provoquant des lésions, des adhérences et des kystes ovariens. Cela entraîne souvent des règles extrêmement douloureuses. Et le gros problème, c’est qu’elles mettent du temps à être diagnostiquées, car dans la pensée commune, c’est normal de souffrir pendant les menstruations. Mais cela est sur le point de changer !

Crédit : Unsplash @yrss

Si jusqu’ici, l’endométriose n’était pas étudiée à l’école de médecine, elle va désormais intégrer les programmes de second cycle. Un arrêté du 2 septembre 2020 a en effet intégré l’endométriose comme pathologie possible de la femme. Ainsi, dès cette année, les étudiants en médecine de second cycle étudieront l’endométriose afin de savoir la diagnostique et de connaître les principales complications et la manière de la prendre en charge. Une avancée qui ravit les associations de patientes Endofrance, Endomind et Info-Endométriose. « C’est un premier pas important vers la considération sincère de l’endométriose dans la totalité du corps médical et chez les jeunes médecins, un soulagement et une motivation pour continuer de toujours plus informer, sensibiliser, écouter et prévenir », a notamment déclaré Info-Endométriose sur son compte Instagram