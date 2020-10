L'étreinte du panda, la position sexuelle aussi confortable que renversante

Ne la sous-estimez pas, cette position a peut-être l'air tranquille, mais qu'est-ce qu'elle fait du bien !

Pas besoin de se contorsionner dans tous les sens pour prendre son pied. Les positions acrobatiques, comme celle de l'aigle déployé dont on vous parlait l'autre jour, c'est sympa, mais il existe aussi des positions toutes simples qui permettent tout autant de s’éclater. C’est notamment le cas de celle de l’étreinte du panda, qui tient d’ailleurs son nom au côté paresseux des pandas. Elle ne demande en effet pas beaucoup d’effort physique ni beaucoup de souplesse et elle est donc plutôt confortable, mais elle n’en est pas moins agréable et stimulante. Elle est à portée de tous et elle est pratique pour se reposer entre deux acrobaties compliquées ou tout simplement quand on a envie d'ébats plus intimes et tendres que sauvages et passionnés.

Pour la faire, il faut dans un premier temps s'allonger sur un lit (ou à même le sol, sur un plaid ou un tapis). Les deux partenaires se placent face à face, tête bêche, l'un ayant la tête au niveau des pieds de l'autre. La femme doit ensuite venir mettre ses jambes autour de celles de son ou sa partenaire. Il n'y a ensuite plus qu'à pénétrer et à bouger les hanches et le bassin. Il est possible de prendre appui sur les avant-bras si besoin. C'est une position plutôt facile à réaliser et instinctive, mais elle n'en est pas ennuyante pour autant. Son angle de pénétration permet des sensations très intenses et cette position offre également une vue sympathique sur les fesses de celle qui entoure ses jambes contre l'autre et potentiellement un accès tout tracé pour stimuler son anus.

Pour plus de sensations, il est également possible de lever la jambe qui est au-dessus et même de la tendre. Oui, on a dit que la position de l'étreinte du panda était confortable, mais on n'a pas dit non plus qu'il ne fallait pas faire un peu d'effort. C'est comme dans n'importe quelle position après tout, c'est le rythme et la manière de pénétrer qui rend les choses plus ou moins intenses, plus ou moins tendres. Rien n'empêche le ou la partenaire de claquer les fesses de l'autre et d'y aller très fort ! À vous de doser et de suivre vos envies. Et puis après cela, vous aurez peut-être assez de forces pour tester le Speed Bump, la position proche de la levrette qui promet également un max de plaisir !