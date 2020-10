L'hiver ne sera pas si pourri, manger de la fondue ne propagerait pas le Covid-19

Enfin une bonne nouvelle !

Difficile de garder le moral dans ce contexte anxiogène et à quelques semaines des fêtes de fin d'année, où les rues illuminées sont d'habitude noires de monde, le coeur n'est pas vraiment à la fête. Alors que la tournée des cadeaux, les grandes tablées et les grosses teufs semblent compromises, l'hiver n'a pas dit son dernier mot et pourrait même nous décrocher quelques sourires (si, si, souviens-toi, le truc qui se cache derrière le masque...).

Si les experts ne se sont pas tous mis d'accord au sujet de la vitesse de propagation du virus ni de sa durée de vie sur certaines surfaces, notamment lors d'un repas, il semblerait que partager une fondue ne présente aucun risque particulier. C'est du moins ce qu'affirme l'association Switzerland Cheese Marketing (SCM) qui s'occupe de la communication et de la promotion des fromages de Suisse.

Crédit : Unsplash @curryandlove

Dans un communiqué publié sur son site, l'asso explique que « rien ne s'oppose, fondamentalement, au fait de déguster une fondue au fromage dans son environnement habituel. Qu'on soit assis à la même table avec sa famille ou ses amis pour manger un plat quelconque ou une fondue au fromage, le risque de contamination par le Covid-19 est tout aussi faible dans les deux cas ».

Après analyse des recommandations des experts de l'Autorité européenne de sécurité des aliments et les offices fédéraux de la santé suisses, l'organisme affirme que « le risque de contracter le Covid-19 en dégustant une fondue avec d'autres convives est négligeable » et que « jusqu'à présent, aucun élément n'indique que les aliments puissent être une source d'infection et aucune transmission du SARS-CoV-2 via des aliments n'a été attestée ».

Si le texte précise qu'« il n'existe pas non plus de preuves concluantes de la transmission du virus par contact avec des objets contaminés, une fourchette à fondue, par exemple », il rappelle quelques règles sanitaires et appelle à la vigilance. En effet, il est spécifié que « les personnes présentant des symptômes de maladie ne doivent pas participer à une soirée fondue » et que dans le cas d'une organisation de soirée fondue, il est fortement recommandé de la destiner à un « petit comité ».

Autrement dit, tu peux t'éclater le bide mais tu oublies les bouffes géantes et les tables à rallonge.