L'instatours, la nouvelle formule pour voyager et avoir des photos Instagram parfaites

Depuis 10 ans maintenant, l'émergence des réseaux sociaux a fait naître de nouvelles tendances, comme celle de l'insta travel, la publication de magnifiques photos de voyage sur son compte Instagram (une donnée importante pour les voyageurs) pour partager son trip à ses followers et faire jalouser les copines restées au boulot. Le hashtag travel étant l'un des plus utilisés sur le réseau social, il est important de se démarquer des autres en réalisant des clichés inspirants et qualitatifs, ce qui n'est pas toujours évidant si l'on a pas d'Instagram husband ou une personne qualifiée pour prendre votre meilleur angle !

C'est aujourd'hui de l'histoire ancienne avec l'émergence de l'instatours, une visite guidée des meilleurs spots d'une ville, accompagnée "d'une photographe personnelle Instagram" qui réalise des photos sur-mesure pour des clients, tout en trouvant l'endroit parfait et the pose pour faire ressortir le meilleur de vous ! Une tendance qui se fait petit à petit une place dans le monde très saturé du voyage 2.0, notamment dans les villes offrant de grandes possibilités comme Paris, Londres ou Amsterdam, permettant aux voyageurs d'avoir un souvenir haute définition d'un trip très vite diffusé sur les réseaux sociaux. Et vous, vous laisseriez-vous tenter par l'expérience ?