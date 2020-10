L'union de la lune, la position sexuelle que toutes les meufs vont kiffer (promis juré)

Voilà comment allier confort et plaisir !

On ne va pas se mentir, certaines positions du Kamasutra sont plus simples que d'autres. Et si l'on n'est pas contre quelques acrobaties de temps en temps, il faut bien avouer que c'est aussi dans le confort qu'on prend le plus notre pied. Voilà pourquoi notre attention s'est tout particulièrement portée sur l'union de la lune, une position parfaite pour se laisser aller... et atteindre le septième ciel.

Parlons tout de suite des choses qui fâchent : non, cette position sexuelle n'est pas aussi confortable pour les meufs que pour les mecs (dans le cas d'un rapport hétérosexuel). Tandis que la femme est allongée sur le dos, les jambes écartées à hauteur du bassin, la personne qui pénètre vient se glisser entre ses jambes, en position assise. Et là est toute la difficulté : les jambes tendues, celle-ci vient poser son buste sur celui de sa partenaire, ce qui requiert un peu de souplesse.

A la force de ses bras, la personne qui pénètre doit trouver le bon angle pour effectuer les mouvements de vas-et-viens. On notera au passage que cette position est plus difficile à tenir pour les hommes qui pénètrent avec leur pénis que pour celles et ceux qui s'y prennent avec leurs doigts ou un sextoy. En revanche, pour la personne pénétrée, c'est le kiff total. Le corps en arrière, celle-ci peut se laisser aller aux caresses et aux mouvements des corps en s'abandonnant totalement. Pour plus de plaisir, elle peut également légèrement orienter le bassin afin de maîtriser la pénétration. Tout bénéf' !

Envie de prendre un max un plaisir ? Tente donc l'union de la lune. Et si ton partenaire rechigne en se plaignant de son inconfort, rappelle-lui ce que tu dois parfois endurer en levrette pour atteindre le septième ciel. Eh oui, les courbatures et les bleus, c'est chacun son tour. Et puis qui sait, peut-être se laissera-t-il/elle séduire par l'attrait de cette position très très hot ?