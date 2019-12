La Casa de Papel, Sex Education, Netflix dévoile les dates de sorties de ces séries très attendues en 2020

Sériephile, tu as le cerveau en surchauffe ? On a une nouvelle qui risque de te faire tourner deux fois plus la tête. Si Netflix s'apprête à accueillir un tas de nouveautés, dont des créations originales qui viendront s'ajouter à son catalogue déjà bien fourni dès janvier 2020, la plateforme n'en oublie pas pour autant ses classiques. Les Nouvelles Aventures de Sabrina, La Casa de Papel, Sex Education, ces gros cartons reviennent très prochainement et on est hyper excitées à l'idée de découvrir ce que le géant du streaming nous a concocté, notamment pour certains programmes qui tirent leur révérence, comme 13 Reasons Why ou Les Demoiselles du Téléphone. Plus qu'à patienter quelques mois voire quelques semaines à peine, comme en attestent les dates de sorties des séries les plus attendues en 2020 communiquées par Netflix !

Messiah : 01/01

Dracula : 04/01

Sex Education (saison 2) : 17/01

Les Nouvelles Aventures de Sabrina (P.2) : 24/01

Bojack Horseman (saison 6, P.B) : 31/01

Locke & Key : 07/02

A tous les garçons que j'ai aimés : 12/02

Narcos : Mexico (saison 2) : 13/02

Les Demoiselles du Téléphone (saison finale, P.1) : 14/02

Better Call Saul (saison 5) : 24/02

Queen Sono : 28/02

La Casa De Papel (P.4) : 03/04

Elite (saison 3)

The Haunting of Bly Manor

13 Reasons Why (saison finale)

Lucifer (saison finale)

The Rain (saison finale)

Dynastie (saison 3)

Désenchantée (P.3)

Formula 1 : Drive to Survive (saison 2)

The Eddy

The Society (saison 2)

A noter de suite dans notre agenda !