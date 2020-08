La Casa de Papel : Un escape game géant vous invite à rejoindre le gang pour un (faux) braquage à Paris

Les membres de la Casa de Papel envahissent Paris pour un (faux) braquage qui s'annonce déjà épique !

Quelques jours après l'annonce d'une nouvelle et dernière saison de la Casa de Papel (partie 5), Netflix lance une grande invitation aux fans français : un escape game avec un (faux) braquage à la clé sur Paris ! En octobre prochain, un grand événement est organisé dans la capitale pour réunir les meilleurs braqueurs dans une mission spéciale et hautement à risque. La Casa de Papel Experience vous propose de venir braquer la Monnaie de Paris grâce à une expérience immersive dans un lieu unique à l'atmosphère pesante.

En vous appuyant sur un scénario inédit, vous entrerez dans le jeu vêtu d'un célèbre costume rouge et partagerez les différentes pièces avec des acteurs, histoire de plonger entièrement dans l'univers des plus grands braqueurs d'Europe. Ces derniers pourront, avec un peu de chance, apparaitre virtuellement devant vous (certains acteurs ont joué le jeu). Quel est le but ? En une heure, votre objectif sera simple : récupérer le maximum d'or et sortir de la Monnaie de Paris sans se faire prendre.

Pour participer à cette expérience, il faut vous inscrire sur la liste d'attente du site La Casa de Papel Experience (Paris) et vous connecter le 18 août à midi pour valider votre inscription. Le prix minimum est fixé à 35€ ! On vous conseille de faire vite, car l'édition qui devait avoir lieu en avril comptait déjà plusieurs dizaines de milliers d'inscriptions. L'aventure vous tente-t-elle ?