La grosse tendance du moment est de porter des chaussures différentes (si, si...)

La même paire de pompes aux pieds ? So boring !

En matière de mode, il est préférable d'oublier la logique, la norme et le commun : ces notions n'ont aucune fashion cred' ! La preuve, la dernière grosse tendance du moment est de porter ses chaussures dépareillées (et oui, tu as bien lu). Retour en 2017, sur le catwalk du défilé printemps-été de la maison Celine, sur lequel les mannequins ont déambulé, chaussées d'une bottine rouge à un pied et une blanche à l'autre. Très vite, la tendance s'est propagée chez le petit milieu de la mode, des designers aux inflenceuses, avant de tomber dans l'oubli. C'était sans compter sur le pouvoir de nouvelles it-girls, bien décidées à relancer la tendance (on n'en demandait pas tant, mais bon...).

Sur les réseaux sociaux, la grande mode est d'opter pour le même modèle mais de choisir deux chaussures de couleurs différentes, pour une petite touche d'originalité (sans avoir trop l'air ridicules non plus). Les plus audacieuses tenteront le mismatch total, en choisissant carrément deux styles de pompes différents, comme une bottine et une cuissarde, une sandale et une mule, etc. S'il est évidemment permis de tout essayer, pour éviter la chute en plein Paris 18e, il vaut mieux préférer des talons de même hauteur (oui, ça évitera de claudiquer toute la journée). Pour le reste, on te laisse t'inspirer des plus grandes !

Alors, vas-tu oser le mismatched shoes ?