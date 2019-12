La nouvelle love story de Joe se peaufine sur les premières images de la saison 2 de You

Quelques semaines, c'est le temps qu'il nous reste à attendre pour découvrir la deuxième saison de You, l'une des séries Netflix les plus binge-watchées et véritable carton d'audience sur la plateforme de streaming ! Très attendu par les fans de la première heure, le retour de Penn Badgley dans le rôle de Joe, le stalker un chouilla weirdo, se présente déjà comme épique puisqu'une nouvelle histoire attend notre protagoniste qui n'a pas fini de nous faire flipper avec son petit sourire en coin et ses pensées totalement fuck-up.

Après avoir dévoilé le teaser ultra flippant présentant sa nouvelle vie à Los Angeles, les premières images nous plongent réellement dans la relation naissante entre son personnage, devenu Will Bettelheim et sa nouvelle amoureuse prénommée Love. Mais c'était sans compter sur l'apparition de son ex, Candace, pour mettre un peu de piment à tout ça et prolonger l'effet creepy de la situation à son maximum ! Si t'as pas encore eu l'occaz de mater la première saison, on te conseille vivement de t'y mettre parce que le Dan de Gossip Girl est bel et bien parti.