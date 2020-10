La positivité toxique, ou quand se concentrer sur le bon côté des choses devient néfaste

Être positif oui, mais point trop n'en faut !

« Don't worry, be happy ». Combien de fois nous martelle-t-on ce fameux mantra ? Mais est-il vraiment réaliste ? Ne jamais s'inquiéter est-il vraiment le secret pour être heureux ? Être positif tout le temps est-il vraiment bon pour la santé mentale ? Selon de nombreux thérapistes, cela aurait même l'effet contraire. C'est ce qu'on appelle la positivité toxique, qui se caractérise par le besoin des individus d'éviter ou de détourner l'attention des pensées et des souvenirs douloureux. Ils voient les émotions négatives, comme la tristesse, la peur ou la colère, comme quelque chose de néfaste ou d'honteux, qu'il faut à tout prix éviter. Alors qu'en réalité, ce sont des émotions aussi normales que la joie.

Mais surtout, en essayant d'éviter ces émotions ou ces souvenirs douloureux, en les mettant de côté plutôt qu'en y faisant face, on ne résoud pas du tout le problème. On ne fait que le repousser. Et ces émotions repoussées finiront par ressortir à un moment donné, sauf qu'elles seront peut-être plus exacerbées que si on les avait acceptées dès le début. D'ailleurs, nier ses émotions et ses pensées négatives peut avoir des conséquences néfastes sur le corps et l'esprit, pouvant notamment rendre les personnes qui le font plus agressives au final. On ne dit pas non plus qu'il faut arrêter d'être positif pour autant, mais il y a des limites.

Être positif quand on doit surmonter des obstacles, affronter des problèmes ou quand on a besoin de se donner un peu de courage ou de relativiser un peu, c'est bien, mais pas au point de s'oublier et d'oublier ses émotions négatives. Il ne suffit pas de s'enclencher une playlist feel-good, de peupler son compte Instagram de Good Vibes Only ou de se répéter devant un miroir que la vie est belle et que les choses vont s'arranger, ce n'est pas magique, il faut aussi agir en conséquence. Et bien que ce soit désagréable, l'un des meilleurs moyens de gérer la tristesse, la colère, l'anxiété ou encore la peur, c'est bien de les assumer et de les affronter.