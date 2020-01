La série Elite pourrait renouveler tout son casting pour les prochaines saisons !

La série espagnole Élite n'a pas encore dit son dernier mot ! Après deux saisons très réussies, elle fera son grand retour en mars prochain sur Netflix avec une saison 3 qui devrait mettre un point final aux intrigues de ce lycée pas comme les autres. La question qui se pose est : est-ce la fin programmée du show ? Certainement pas selon plusieurs médias internationaux qui auraient confirmé une saison 4 et 5, avec un gros changement à prévoir du côté du casting.

À la façon d'un Skins, série anglaise culte des années 2000, Élite devrait faire l'objet d'un reboot pour la saison 4 et 5. En d'autres termes, il faudra dire au revoir au casting existant pour voir apparaître de nouvelles têtes et une tout autre trame de l'histoire. On vous voit déjà verser des larmes de sang. Pas de panique, Netflix n'a pas encore définitivement confirmé la nouvelle et plusieurs acteurs iconiques pourraient aussi réapparaitre dans ces nouveaux épisodes. Nous voilà sauvé·e·s !