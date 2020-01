Depuis 2018, France 2 diffuse la série événement SKAM, centrée sur la vie d'ados parisiens et traitant de nombreux sujets qui touchent cette tranche d'âge : la sexualité, l'amour, la religion et l'amitié, par le biais de mini-épisodes toujours très justes et reflétant à merveille des situations réalistes de l'époque actuelle. Loin, très loin d'un Hélène et les garçons (les vrais savent) mais pas aussi trash qu'un Sex Education, Skam se veut parler à une génération se posant mille questions et faisant face à des préoccupations liées à un âge charnière, loin des clichés véhiculés par les séries old school et prenant partie de parler de sujets pas toujours évidents.

Après avoir découvert les 4 premières saisons axées sur un personnage différent à chaque fois, il est temps de découvrir la vie d'Arthur, personnage discret, mais ô combien énigmatique dans les premières images de la saison 5.

Si on avait laissé la bande de potes sur une note positive à la fin de la dernière saison, cette nouvelle s'annonce un peu plus noire à en croire le teaser publié pour la nouvelle année, montrant le personnage d'Arthur batailler contre un problème au niveau de son audition et qui n'augure rien de bon pour le premier épisode qui revient officiellement le 6 janvier prochain sur francetv slash ! Une nouvelle plongée dans le monde des jeunes adultes en devenir, loin de toutes les convenances et parlant même au plus de 20 ans. Alors, on mate ou on zappe ?