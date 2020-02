La sonnerie de ton réveil te les brise tous les matins ? Essaye donc cette méthode !

Au réveil, il existe deux types de personnes sur cette planète ! Il y a les lève-tôt, lecteur·rice·s assidus du livre Miracle Morning, en forme dès qu'ils ont posé un pied par terre. Et il y a les autres, trop occupés à couper le réveil encore et encore pour ne pas sortir du lit. Si les fonctionnalités de nos téléphones nous permettent aujourd'hui de mettre plusieurs heures et minutes à la suite pour repousser le moment fatidique, la méthode peut se révéler être très mauvaise pour notre sommeil. Comment casser cette habitude ?

On te voit déjà souffler, rassure-toi, des scientifiques auraient trouver la formule magique pour te réveiller en douceur sans ressembler à grognon dès 7 heures du mat' !

Selon une étude publiée dans la revue PLOS ONE, la solution se trouve dans la tonalité de ton alarme. 50 personnes ont été interrogées sur des critères précis : le type de son avec lequel elles se réveillent, le ressenti de la musique et le sentiment général après le réveil. Le résultat ? Comme la plupart des gens, nous ne jurions que sur une musique forte pour être certain·e de se réveiller... mais nous avions tout faux !

La monotonie d'un son peut entraîner de l'anxiété, de la confusion et le fameux « Tu t'es levé·e du pied gauche ce matin ». A la poubelle les fameux bips stridents.

Tu oublies AC/DC ou l'horrible tonalité Ouverture de ton iPhone augmentant ton anxiété dès le matin et tu optes pour une douce mélodie promesse d'un réveil en douceur du corps et de l'esprit. Les effets ne seront que bénéfiques pour lutter contre « l'inertie du sommeil » (être groggy) et passer une journée bien meilleure !