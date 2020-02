La team de Friends réunie au complet par HBO pour un nouveau projet mystérieux

Des années et des années que les fans réclament le retour de Friends ! Même si quelques rumeurs laissaient entendre qu'une suite pourrait être envisagée, les chances de voir le casting original réuni au complet restaient plutôt minces. Et pourtant, cette-fois, il semblerait qu'un nouveau projet Friends verra bel et bien le jour ! D'après les informations de Deadline, c'est Warner Bros qui serait derrière ce tout nouveau projet, qui sera très certainement diffusé sur HBO Max, son service de SVOD dont le lancement est prévu pour mai 2020 aux Etats-Unis.

Sera donc de la partie les six acteurs de la série culte (Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry et Matt Le Blanc). Une réunion au sommet qui leur rapportera gros puisque 3 à 4 millions devraient être déboursés par tête pour l'occasion ! Pour le moment, peu d'informations ont été dévoilées au sujet de ce mystérieux nouveau projet mais au risque d'en décevoir certain·e·s, il ne s'agirait ni d'un reboot ni d'une suite, ni même d'un épisode spécial.

Big news coming... — matthew perry (@MatthewPerry) February 5, 2020

Il semblerait qu'il soit plutôt question d'une production à part d'une petite heure, autour d'interviews des comédiens et de rétrospectives de la série. En tout cas, selon Matthew Perry himself, « de grandes nouvelles » sont sur le point d'arriver. Plus qu'à se montrer patientes en attendant !