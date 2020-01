Chaussez vos baskets, cette épreuve sportive vous permettrait de vivre plus longtemps !

Le sport, ce hobby qu'on feint toujours de trouver super excitant en début d'année n'a pas que des côtés négatifs pour la non-sportive que nous sommes et peut parfois se révéler excellent pour des raisons insoupçonnées. Si l'aérobic est le top du top pour notre vie sexuelle, une autre pratique sportive intense s'est révélée être remarquable sur notre état de santé : la préparation d'un marathon ! On vous voit rouler des yeux derrière votre écran... Une nouvelle étude anglaise pourrait bien vous faire chausser vos baskets plus vite que vous ne le pensiez !

Selon nos confrères de Slate, des scientifiques de l'University College de Londres ont mené une étude sur des hommes et femmes âgés d'une trentaine d'années en bonne santé ayant dû préparer le marathon de Londres, tous étant des débutant(e)s dans cette discipline. Le but ? Obtenir des résultats sur l'évolution de la pression du sang au niveau de l'aorte (l'artère principale) et de la rigidité aortique (rétrécissement de l'artère).

Au bout de 6 mois, les résultats ont été plus que prometteurs : les artères des aspirants sportives ont "rajeuni" et la rigidité aortique a diminué faisant gagner près de 4 ans en âge vasculaire aux participants. Dans les faits, cette pratique pourrait donc, à long terme, vous éviter de gros soucis de santé comme un AVC, une crise cardiaque ou d'autres maladies liées à une mauvaise circulation. Maintenant, on prend son courage à deux mains et on va battre le pavé pour être en meilleure forme cette année !