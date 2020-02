Lâche ton téléphone, voici les 5 destinations pour kiffer ta digital detox

Le 6 février prochain, c'est officiellement la journée sans téléphone portable ! Bien plus que 24 heures sans ce petit appareil électronique, c'est une véritable cure digitale qui nous attend pour quelques heures afin d'essayer de nous concentrer sur autre chose que les notifications incessantes des réseaux sociaux. Une expérience bienfaitrice qu'il faudrait mettre en pratique plus d'une fois dans l'année, comme pendant une semaine de vacances, histoire de profiter sans avoir le nez plongé sur les photos des autres, par exemple.

La digital detox est le meilleur moyen de prendre du recul sur sa vie, en plus d'être une solution miracle pour ne plus être accro à son smartphone. Quoi de mieux que découvrir un autre pays et laisser ce petit objet électronique à l'hôtel pour profiter de l'expérience ? Le site Voyagespirates vient de dévoiler 5 destinations phares pour lâcher le virtuel et découvrir le monde réel pour voir la vie autrement qu'à travers un écran. Alors, tu prends tes billets ?

Cuba, le pays de rêve

Un climat au top au mois de février

Faire bronzette sur l'une des 300 plages à découvrir sur l'île

Faire de la randonnée dans les nombreux parc nationaux et parcs naturels

Découvrir l’architecture coloniale des villes Trinidad et La Havane classées au patrimoine de l’Unesco

Le Sri Lanka

Faire des randonnées dans la forêt tropicale

Jouer le·la baroureuse sur les plaines arides

Faire la sardine sur les plages de sable

Visiter des ruines bouddhistes dont la célèbre Sigiraya

L'Inde pour un retour sur soi

Faire une cure ayurvédique dans la région du Kérala

Faire uns trek au cœur de l’Himalaya indien et au Népal dans un cadre naturel somptueux

Le Costa Rica, poumon vert de la Terre

Prendre un bol d'air frais dans un jardin tropical géant

S'émerveiller devant les 6% de la biodiversité mondiale

Se mettre à la philosophie de la "pura vida" : détente, profiter de chaque instant et apprécier les petites choses de la vie

La Mongolie, un grand bol d'air pur