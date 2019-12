Lara Jean et Peter Kavinsky sont plus amoureux que jamais sur les premières images d'A tous les garçons que j'ai aimés 2

Netflix pourrait aisément être pris pour le Père Noël en cette fin d'année avec plusieurs grosses annonces très attendues de la plateforme, comme le grand retour de Peter Kavinsky et Lara Jean dans le deuxième volet d'A tous les garçons que j'ai aimés ! Notre début de semaine avait bien commencé avec l'annonce de la date de sortie du film sur la plateforme et semble véritablement vouloir se terminer comme un vrai conte de fées après la diffusion des premières images officielles via le twitter de Netflix US.

Attendre jusqu'au 12 février semble être une réelle torture quand on sait que l'histoire va prendre une toute autre tournure avec l'arrivée de John Ambrose McClaren dans la vie du duo le plus iconique de ces dernières années. Préparez-vous, c'est reparti pour une année riche en émotions, faite de binge-watching et de shows nous rendant toujours plus accro !