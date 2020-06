Le 13e, Dear White People... 15 programmes à mater sur Netflix pour s'éduquer sur le racisme

S'éduquer, c'est lutter.

La mort de George Floyd aux États-Unis et les derniers éléments de l'enquête sur la mort d'Adama Traoré en France, ont remis ces derniers jours le cas des violences policières et le racisme systémique sur le devant de la scène. Si s'exprimer, relayer, manifester, signer des pétitions ou faire un don font partie des différentes manières d'agir contre le racisme, écouter et s'éduquer - quelle que soit notre couleur de peau - sont bien les toutes premières actions que nous pouvons mener pour participer à changer le système et mettre un terme aux discriminations raciales.

Sur Netflix, les oeuvres traitant de racisme ou de culture afro-américaine sont nombreuses, et permettent de s'informer de façon accessible sur ces points. Séries, films ou séries-documentaires... on vous a sélectionné 15 programmes pour mieux comprendre les discriminations et la culture afro-américaine et devenir un acteur éclairé de la lutte contre le racisme.

Pensez à activer les sous-titres Youtube pour les vidéos en VO ;)

Dear White People

« Des étudiants noirs font face aux affronts quotidiens et aux décisions polémiques d'une prestigieuse fac américaine pas aussi "post-raciale" qu'elle ne le paraît. »

#blackAF

« Relations, préjugés, culture... et réussite. Kenya Barris et sa famille ne savent plus où donner de la tête, ni du porte-monnaie ! Une série mordante et hilarante. »

Nola Darling n'en fait qu'à sa tête

« Dans cette série inspirée du film de Spike Lee, Nola Darling a du mal à rester fidèle à elle-même et à ses rêves tout en jonglant avec ses trois amants. »

Get Out

« Chris angoisse à l'idée de rendre visite aux parents de sa petite amie : lui est noir, eux sont blancs. Derrière leur accueil chaleureux, le malaise est palpable. »

Dans leur regard

« Dans cette série inspirée de faits réels, le cauchemar commence quand cinq ados de Harlem se retrouvent accusés à tort d'une violente agression à Central Park. »

Oprah Winfrey présente : Dans leur regard

« Oprah Winfrey s'entretient avec les Cinq de Central Park désormais innocentés, ainsi qu'avec les acteurs et producteurs de la série "Dans leur regard". »

L.A. 92

« Des images inédites offrent une nouvelle perspective sur le procès Rodney King et son verdict à l'origine des émeutes de Los Angeles en 1992. »

Hello, Privilege. It's Me, Chelsea

« Dans ce documentaire, Chelsea Handler analyse les effets du "privilège blanc" sur la culture américaine et explique en quoi sa vie et sa carrière en ont bénéficié. »

Le 13e

« Dans ce documentaire sans concession, universitaires, militants et politiciens analysent la criminalisation des Afro-Américains et le boom des prisons aux États-Unis. »

I Am Not Your Negro

« Basé sur les écrits inachevés de James Baldwin, cet essai visuel explore le thème du racisme à travers les histoires de Medgar Evers, Malcolm X et Martin Luther King Jr. »

Strong Island

« L'amour familial, le deuil et l'injustice raciale convergent dans ce documentaire nommé aux Oscars qui explore le meurtre du frère du cinéaste Yance Ford. »

L'histoire de Kalief Browder

« Cette série retrace la tragique affaire Kalief Browder, un ado du Bronx emprisonné pendant trois ans en enfer, sans avoir été jugé coupable du larcin dont on l'accusait. »

Qui a tué Malcolm X ?

« Des dizaines d'années après l'assassinat du leader afro-américain Malcom X, un activiste entreprend une mission périlleuse au nom de la vérité et de la justice. »

ReMastered: The Two Killings of Sam Cooke

« Tandis que les chansons de Sam Cooke lui conféraient un franc succès, sa prise de position sans concessions sur les droits civiques accéléra sans doute sa mort précoce. »

What happened, Miss Simone?

« L'histoire de la chanteuse de légende Nina Simone, mêlant des enregistrements jamais diffusés à de rares images d’archives, le tout bercé par ses plus grands succès. »