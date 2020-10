Le délai légal pour l'IVG pourrait bientôt être allongé

Une première étape de franchie.

Selon une récente étude, le nombre de recours à l'IVG n'a jamais été aussi important en France, avec plus de 232 000 interruptions volontaires de grossesse pratiquées en 2019. Un chiffre qui ne prend pas en compte tous les avortements réalisés clandestinement ou à l'étranger, solutions peu confortables voire même dangereuses auxquelles de nombreuses femmes sont parfois contraintes d'opter, notamment lorsque le délai légal a été dépassé.

Actuellement fixé à 12 semaines, le délai de l'avortement est sur le point d'être allongé. En effet, mercredi dernier, les députés de la commission des Affaires sociales ont ouvert la voie à l'allongement du délai légal pour recourir à un avortement. Un texte porté par la députée du groupe EDS et ex-LREM Albane Gaillot qui propose un délai de 14 semaines désormais. Examinée par l'Assemblée nationale le 8 octobre prochain, la proposition de loi - qui a obtenu le soutien de la majorité - fait suite à un rapport parlementaire de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée qui préconisait cette mesure.

????La #PPLIVG est adoptée en commission des affaires sociales @AN_AfSoc. Merci à l'ensemble des groupes et particulièrement à la @AN_DroitsFemmes qui a enrichi le texte.La mobilisation continue jusqu'à l'examen en séance le 8 octobre !#DirectAN #IVGpourToutes pic.twitter.com/6dKLTqLr6E — Albane Gaillot (@AlbaneGaillot) September 30, 2020

Malgré les protestations à droite, Albane Gaillot soutient cette mesure qui permettrait de « perpétuer, améliorer et approfondir l'esprit de la loi Veil » qui 45 ans plus tard est plus que jamais menacé. Comme le rappelle la députée, « l'accès à l'IVG, qui devrait être un droit effectif aujourd'hui, ne l'est pas en 2020. [...] Ce parcours de l'IVG est considéré par les femmes comme un parcours du combattant ».

Notamment pour les femmes en situation de précarité, que le délai fixé à 12 semaines contraignait. « Il y a bien des cas où ce délai est dépassé. Les associations de terrain estiment qu'il y aurait chaque année entre 3000 et 5000 femmes qui seraient contraintes de partir avorter à l'étranger. Et combien d'autres ne pouvant se rendre à l'étranger se retrouvent sans solution ? Ces femmes ont alors un choix qui n'en est pas un : mener à son terme une grossesse non désirée avec des conséquences potentiellement délétères pour la femme comme pour l'enfant ou alors recourir à un avortement clandestin, souvent au péril de sa propre santé » rappelle-t-elle.

Outre l'allongement du délai, le texte fait également état de la clause de conscience qui devrait être supprimée. « Un médecin ou une sage-femme qui refuse de pratiquer une interruption volontaire de grossesse doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention » précise la proposition de loi.

Enfin, les élus ont également voté la proposition d'élargir les compétences des sages-femmes, qui pourront réaliser des IVG chirurgicales à la 10ème semaine. Jusqu'à présent, elles ne pouvaient réaliser que les IVG médicamenteuses.