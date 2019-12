Le docu Le Sens du Poil lève les tabous sur la pilosité féminine

Après le compte Instagram, la web-série ! Mais qu'importe le dispositif, l'objectif du projet Le Sens du Poil reste le même : dédiaboliser la pilosité féminine en mettant à l'honneur des femmes qui ont décidé d'assumer leurs poils. Derrière cette initiative, on retrouve Margot, Charlotte, Sophia, Alice et Laure, 5 étudiantes belges. Poils aux aisselles, jambes poilues, pubis au naturel, en plus des photos publiées sur le compte Instagram qui affichent la pilosité féminine sans complexe, le docu chapeauté par la team s'intéresse à ces femmes qui ont choisi de se réapproprier leurs corps et de s'affranchir des diktats de beauté.

Grâce à un financement participatif, l'équipe dévoile sur sa chaîne YouTube plusieurs épisodes autour des normes qui pèsent sur les corps féminins, notamment la guerre du poil. Au cours d'entretiens face caméra, plusieurs femmes racontent leurs rapports aux poils, en confrontant leurs expériences et en interrogeant ces normes que l'on a jusqu'à présent (si ce n'est depuis quelques années) finalement peu contestées. Les premiers poils pendant l'adolescence, la charge mentale liée à l'injonction à l'épilation, le dégoût que ces poils - pourtant naturels et même très utiles - inspirent aux autres, c'est avec une approche inclusive et bienveillante que la web-série s'empare du sujet.

Comme le précisent les 5 jeunes femmes sur la page de leur financement participatif, le but n'est pas non plus de culpabiliser les femmes qui s'épilent, mais plus de montrer aux adolescentes qu'elles ont le choix de ne pas se soumettre à ce diktat, leur rappeler que leur corps leur appartient et surtout leur proposer d'autres modèles de femmes, celles qui assument leurs poils. « Le projet vise à conscientiser les jeunes femmes sur les mécanismes qui les entourent. Nous ne sommes donc pas des dictratrices du poil. Chacune devrait pouvoir poser ses choix par rapport à son corps en toute liberté et conscience » expliquent-elles.

Pour le moment, la chaîne compte 4 épisodes, à retrouver sur YouTube !