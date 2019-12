Venu d'Angleterre, le Dry January plus communément appelé janvier sans alcool, reviendra en ce début d'année 2020 dans tout l'Hexagone pour une cure d'un mois, parfaite après les fêtes et les excès en tous genres. Ce mouvement rendu célèbre en Europe depuis quelques années, promet de donner un peu de répit à notre corps et d'observer notamment des bienfaits significatifs sur notre santé, comme une amélioration de la qualité des nuits, un regain d'énergie et autant de choses qui pourraient nous faciliter notre vie de tous les jours.

Non, se challenger à ne pas boire d'alcool en janvier n'est pas seulement bénéfique pour le portefeuille : le mouvement sert surtout à sensibiliser la population à la consommation excessive d'alcool, qui entraîne chaque année en France plus de 40 000 décès et fait des ravages après de la jeune génération. D'ailleurs, une récente étude a même montré que le cerveau pourrait être responsable de nos habitudes de consommation d'alcool, raison de plus pour prendre le taureau par les cornes et s'armer de sa gourde d'eau pour affronter le prochain mois sans stress !