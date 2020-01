S'il reste LA référence incontournable en matière de sexe, le Kamasutra que nous connaissons méritait bien quelques ajustements afin de coller à nos pratiques sexuelles et amoureuses contemporaines. En même temps, écrit au IVe, le contraire nous aurait étonné ! C'est ce défi que s'est lancée Lucile Bellan, journaliste et autrice, en revisitant le Kama Sutra sous un angle féministe.

Dans son guide érotique, illustré par la talentueuse illustratrice Petite Bohème, elle nous invite à appréhender le sexe de façon égalitaire. Exit idées reçues, tabous et phallocentrisme, on (ré)apprend à se laisser aller aux baisers et caresses, à prendre du plaisir sans considérer la pénétration comme un passage obligé (à travers le sexe oral par exemple), à pulvériser les rapports genrés mais aussi à s'amuser à trois ou même à plusieurs. Bref, « on partage tout à égalité, même le plaisir » promet l'autrice.

« Parce que tous les corps méritent la même attention, cet ouvrage invite au dialogue, à la découverte érotique de la sensualité et à l'exploration d'un plaisir partagé » écrit-elle en quatrième de couverture, nous proposant « une sexualité complice, curieuse, respectueuse, libérée et assumée ». Sous la douche, dans la voiture, sur le plan de travail de la cuisine, à travers 60 positions sexuelles magnifiquement illustrées, on apprend à se faire du bien autrement, notamment avec l'aide de petits accessoires coquins.

Le Kama Sutra version 2020, par Lucile Bellan et Petite Bohème

En plus de nous guider vers une sexualité où le consentement, le respect, le jeu, le dialogue et l'audace sont passés au premier plan, Lucile Bellan nous prodigue ses précieux conseils pour nous aider à mettre en pratique ces positions sexuelles. Règles d'hygiène, petits tips pour prendre encore plus de plaisir, choses à éviter, voilà comment redécouvrir sa sexualité (et celle de sa, son ou ses partenaire·s) en 2020.

Kama Sutra de Lucile Bellan, illustré par Petite Bohème, Editions Leduc.s, 19,90 euros.