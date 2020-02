Le massage de la vulve, la technique sexuelle qui t'apprendrait à mieux jouir

On connait tous et toutes les bienfaits d'un bon massage, mais ce que l'on sait moins, c'est que ses vertus sont également infinies quand il est prodigué... à notre vagin. Ce massage érotique, on l'appelle le massage du Yoni (qui veut dire « vagin » en sankrit), une technique sexuelle cousine du tantrisme. Grâce à différentes stimulations du corps, et plus spécifiquement certaines zones érogènes, mais aussi plusieurs techniques de respiration, cette pratique permet aux femmes d'améliorer leur vie sexuelle et plus globalement leur bien-être émotionnel.

Plongé dans une atmosphère apaisante et intime, le corps relâche les tensions, devient plus réceptif aux sensations ressenties et se laisse aller à la découverte du plaisir sexuel. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le but du massage yoni n'est pas l'orgasme (bien qu'il s'agisse souvent d'un effet secondaire de la méthode, effet secondaire plutôt agréable avouons-le...).

Comme l'explique Alexey Kuzmin, professeur de tantrisme, à la rédaction de Cosmopolitan UK : « Le massage yoni est bien plus qu'une simple stimulation du corps. Bien sûr qu'un orgasme peut arriver, mais le vrai massage yoni n'a pas pour vocation de vous satisfaire sur le moment, il vous aide à avoir une vie sexuelle plus épanouissante sur le long terme ».

Viennent expérimenter la pratique des femmes qui ressentent de l'anxiété, de la douleur ou aucun plaisir durant l'acte sexuel. Mais aussi celles qui ont vécu des traumatismes sexuels qui handicapent leur vie intime.

Beaucoup de patientes tentent également le massage yoni pour simplement apprendre à explorer leur sexualité. Bien qu'elle soit plus développée dans les pays anglo-saxons, la pratique reste tout de même assez mystérieuse pour un bon nombre d'entre nous et, sans surprise, de parfaits escrocs profitent de nos méconnaissances en la matière.

Si tu veux expérimenter le massage tantrique, il est donc préférable de le faire « via des stages organisés par des grands centres de massage plutôt qu'en répondant à des petites annonces » conseille le sexologue Gérard Leleu au site médisite.

Si tu préfères avoir un peu plus d'intimité, essaie le bouche à oreille ou prends au moins contact par téléphone avec l'expert avant de te rendre à un rendez-vous. Dans tous les cas, il est indispensable de te sentir à l'aise avec lui et la mise en place de certaines limites ou d'un safe word peut t'y aider. Chaque praticien ayant ses propres techniques (qui peuvent aller à la pénétration vaginale avec les doigts, si cela est consenti bien sûr), sache cependant qu'aucun geste ne doit être brusque ou te faire mal.

Enfin, tu peux tout à fait expérimenter le massage yoni solo ou en couple, tranquille·s chez toi. Touchers, caresses, pénétration, si l'expérience favorisera la détente, la découverte de ton corps et de ton plaisir, pour ce qui est de la guérison de certains traumas, seule une certaine expertise peut y parvenir.