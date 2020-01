Netflix frappe une nouvelle fois ! À peine le temps de nous remettre de nos émotions après la diffusion de la saison 2 qu'une grande nouvelle vient d'être diffusée sur les réseaux sociaux. Le compte Netflix France vient officiellement d'annoncer une saison 3 pour la série You, prévue en 2021. Au moins, cela nous laisse une année pour digérer les 10 derniers épisodes et nous faire notre propre idée sur la suite de l'histoire ! A quoi doit-on s'attendre dans ce troisième volet ?

Bonne nouvelle, Penn Badgley et Victoria Pedretti seront de retour dans cette suite, accompagnés de nouveaux personnages dont le casting n'a pas encore été divulgué à l'heure actuelle. Selon les créateurs, le personnage de Joe a encore beaucoup de choses à raconter et son univers est loin d'avoir encore été développé au maximum de son potentiel ! Véritable buzz depuis son arrivée sur Netflix, la série cumule près de 40 millions de vues et est devenue l'une des plus binge-watchées de la plateforme. Il n'est donc pas étonnant de voir une nouvelle suite. Love&Joe Forever ?