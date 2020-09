Le porno nocif pour la santé mentale et sexuelle ? Ces études qui rétablissent la vérité

Des enquêtes qui mettent les points sur les i.

Regarder du porno fait-il de nous de grand·e·s pervers·es ? Si la consommation de contenus pornographiques concerne aujourd'hui la majeure partie des individus (et ce, quelque que soit le genre ou le sexe), celle-ci est parfois pointée du doigt, accusée de favoriser les comportements sexistes, les « déviances sexuelles » ou un mal-être dans la société. Pourtant, deux récentes études viennent justement prouver le contraire. Selon elles, le porno n'aurait aucune incidence sur la santé mentale et sur la vie sexuelle et amoureuse.

La première, publiée dans Sexuel and Relationship Therapy, a interrogé 252 personnes hétérosexuelles sur la fréquence à laquelle elles visionnent du porno, mais aussi la satisfaction de leur vie sexuelle et l'état de leur libido. Résultat, quatre personnes sur cinq parviennent à faire une différence entre ce qu'ils voient à l'écran et ce qui se passe dans la vraie vie. Même si 80% estiment que le sexe joué dans les scènes porno est plutôt réaliste, les chercheurs n'établissent aucun lien entre leur consommation et un quelconque déséquilibre au niveau de leur santé mentale, leur vie sexuelle, l'image qu'ils se font de leur propre corps ou de potentielles comportements sexistes.

« Ces résultats apportent des preuves tangibles que l'usage de contenu pornographique n'est pas aussi influent ou important que certains médias aiment à nous faire croire » concluent les auteurs de l'étude, estimant que « continuer de comprendre les aspects positifs et les influences du contenu pornographique en ligne à travers la recherche pourrait faire changer les discours négatifs et potentiellement contribuer à des vies sexuelles plus saines et épanouies ». En revanche, ils reconnaissent les limites de leur étude, celle-ci n'incluant pas les personnes LBGT+.

Orientations sexuelles prises en compte par une récente enquête canadienne publiée dans le Journal of Social and Personal Relationship qui s'est penchée sur l'utilisation de porno de 77 couples homosexuels et 140 couples hétérosexuels. Suivis pendant 35 jours, les observations portaient sur leur consommation et l'impact qu'elle pouvait avoir sur leur vie amoureuse et sexuelle. La spécificité de cette enquête est qu'elle utilise les données inscrites dans les journaux quotidiens détaillés par les participants.

Les chercheurs ont observé que la consommation de films pour adultes était souvent liée à un désir et une activité sexuelle plus importants le jour même et que celle-ci n'avait, en revanche, aucune incidence sur la vie amoureuse. Preuve qu'« il ne faut pas conclure trop vite que la consommation de pornographie engendre des difficultés dans le couple » avance Marie-Pier Vaillancourt-Moral, une des autrices de l'étude.

Chez les femmes, regarder du porno est même souvent associé à un désir sexuel plus grand et une probabilité plus élevée d'activité sexuelle en couple. Dans les couples hétérosexuels, si la consommation de porno n'aura pas de lien direct sur la libido de l'homme, elle aura par contre un impact sur celle de sa partenaire, qui sera moins importante. Il est possible donc que les jours où l'homme mate du porno correspondent à ceux où il s'est senti sexuellement frustré. Dans les couples homosexuels, enfin, les contenus pornographiques auront tendance à booster l'activité sexuelle des hommes.

Mais là encore, les auteurs de l'étude admettent que leurs travaux sont limités car s'ils se penchent sur les liens directs qui existent entre le visionnage de films X et la satisfaction de la vie sexuelle et amoureuse, ils ne s'intéressent pas à la consommation excessive et les conséquences qu'elle peut avoir dans la réalité. Des questions qui mériteraient d'être creusées et qui pourraient nuancer les résultats de ces deux études.