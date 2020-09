Préparez-vous à flipper !

Quelques jours après la découverte des premières images de The Haunting of Bly Manor, la suite tant attendue de The Haunting of Hill House, voilà que Netflix nous redonne quelques petites choses à nous mettre sous la dent.

En plus d'une date officielle de sortie de cette saison 2 - on savait déjà que ce serait pour l'automne 2020, mais on sait désormais que la série reviendra le 9 octobre précisément - la plateforme de streaming a publié son premier teaser d'une durée d'une minute.

Sur fond de chansonnette d'enfant (quoi de plus flippant, sérieux ?!), les images se succèdent et nous plongent dans une ambiance mystérieuse et creepy à la fois. Des poupées qui s'animent (brrrrr), des planchers qui grincent, des puits sombres (on adore), des larmes, des cris de terreur, des silhouettes dans l'eau trouble, des portes qui s'ouvrent toutes seules et des craquements d'os à t'en foutre la chair de poule, voilà le cocktail détonant concocté par Netflix pour nous terroriser cet automne.

Mais n'en disons pas plus : si tu te sens prêt·e, clique sur play pour découvrir de tes propres yeux le nouvel univers fantomatique de The Haunting of Bly Manor. Frissons garantis !