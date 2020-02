Le reboot de gossip girl dévoile sa première image officielle, xoxo

This article is not online.

La série culte des années 2000 a le droit un petit lifting ! Pas étonnant venant des jeunes riches et branché·e·s de l'Upper East Side qui reprendront du service cette année avec un reboot de Gossip Girl prévue pour le printemps 2020 sur HBOMax. Bye bye Serena, Dan, Blair et Chuck, un tout nouveau casting est prévu pour l'occasion et cette nouvelle génération saura aux antipodes de leurs ainés ! Comment le sait-on ? La première image officielle en dit déjà long sur ce qui nous attend pour la suite !

Stream on HBO Max in 2020. pic.twitter.com/sP6yq5VUs3 — Eric Eidelstein (@ericeidelstein) February 14, 2020

Oubliez les looks ultra-travaillés de Serena et Blair, les nouveaux jeunes de New York sont en mode street style, plus en phase avec l'époque actuelle. Mais attention, pas n'importe quel style ! Avec une paire de baskets de la marque Golden Goose à plusieurs centaines d'euros et un joli petit pantalon cargo, loin des escarpins Louboutin et sacs Chanel de Blair Waldorf. Damn.

Si cela peut sembler un brin désopilant pour les fans de la série originale, on doit toutes ces nouveautés aux créateurs souhaitant montrer la réalité made in 2020 ! Oui, car le reboot ne sera pas une copie conforme de l'ancien modèle et se déroulera huit ans après la fermeture du blog de Gossip Girl. Il sera question ici de la jeunesse dorée new-yorkaise baignant dans l'Upper East Side, à l'heure des réseaux sociaux et l'importance de l'image sur les Internets.

Une autre réalité où les smartphones seront rois ! Pour les vieux de la vieille, une autre bonne nouvelle pourrait vous donner envie d'y jeter un oeil : d'anciens acteurs de la série originale pourraient apparaître en tant que guests dans plusieurs épisodes. Alors on mate ou on zappe ? Xoxo, Gossip Girl.