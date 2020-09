Le reboot de Pretty Little Liars est confirmé, voici tout ce que l'on sait sur la nouvelle intrigue

Une nouvelle histoire pour se (re)plonger dans l'univers de Pretty Little Liars !

Au début du mois de septembre, une rumeur s'est propagée rapidement dans les médias : un possible reboot de la série Pretty Little Liars serait en projet pour HBO MAX, le service de streaming à la Netflix. Un doux rêve pour les fans de la première heure, mais où en est-on ? Après plusieurs semaines de suspens insoutenable, la plateforme a annoncé officiellement la commande de la série Pretty Little Liars : Original Sin, portée par Roberto Aguirre-Sacasa et Lindsay Calhoon Bring, les showrunners de Riverdale et Les Aventures de Sabrina.

Après la fin de la série acclamée en 2017, une question importante se pose : qu'en est-il de la nouvelle intrigue ?

Selon Sarah Aubrey, responsable du contenu original chez HBO Max : « L'univers de PLL s'élargit avec plus de meurtres, de mystères et de scandales » portée par un scénario différent de la première série. Sans plus tarder, on vous en donne un avant-goût : Il y a 20 ans, une série d'événements tragiques a failli déchirer la ville de Millwood. Aujourd'hui, un groupe d'adolescentes (les nouvelles liars) se retrouve tourmenté par un agresseur inconnu qui compte bien les faire payer pour les péchés commis par leurs parents deux décennies auparavant... ainsi que les leurs. Ça fait peur un peu, non ?

Loin de la version originale, ce reboot « mêlera plus d'horreur et de rage » dans une toute nouvelle ville avec des personnages qui risquent d'être confrontés à de terribles événements. Aucune date n'a encore été annoncée et le casting est pour le moment tenu secret, il va falloir se montrer patient·e·s !