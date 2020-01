Le sexe serait meilleur pour la santé des femmes pour cette raison scientifique

On le sait, à la vue du titre de cet article, vous vous êtes certainement posées la question : Pourquoi le sexe est-il vraiment the best pour les femmes ? Outre le côté jouissif de la chose et nos nombreuses acrobaties de Kamasutra nous permettant de brûler quelques calories, le sexe aurait aussi des bénéfices sur notre santé physique et morale, ralentissant par la même occasion notre vieillissement programmé ! Une nouvelle étude de l'Université de Californie aurait trouvé la corrélation entre une bonne partie de jambes en l'air et une diminution visible des marques du temps sur notre apparence. La clé d'une bonne cure de jouvence ?

D'après les chercheurs, les relations sexuelles augmenteraient chez les femmes la taille des télomères, ces petites structures de l'ADN qui protègent les extrémités des chromosomes, renforcent le système immunitaire et réduisent aussi le stress. Vous l'aurez compris, plus elles sont grandes, plus elles protègeront les cellules d'une mort programmée relative au vieillissement. Comment ça marche, alors ?

Sur plusieurs semaines, les scientifiques ont analysé la vie intime de 129 femmes en prélevant des échantillons de sang avant, pendant et après un acte sexuel. Pour les couples ayant eu des rapports sexuels au moins une fois par semaine tout au long de l'étude, les télomères des femmes étaient plus longs et sains, permettant à de nouvelles cellules de se reproduire (et de ce fait retarder le vieillissement). À long terme, les effets peuvent rendre les femmes 5 à 7 ans plus jeunes, joués considérablement sur l'humeur et l'apparence physique (une belle peau par exemple).

En conclusion, de très bon rapports sexuels retarderaient le vieillissement chez les nanas, alors oubliez botox et chirurgie esthétique, c'est le moment ou jamais de se lancer !