Le venin d'abeille pourra-t-il bientôt traiter le cancer du sein ? La piste qui donne espoir

God save the bee !

On connaissait les vertus antibactériennes, antibiotiques ou encore anti-inflammatoires du venin d'abeille mais des chercheurs australiens ont découvert qu'il pourrait également nettement améliorer les traitements du cancer du sein. Publiée dans la revue NPJ Precision Oncology, l'étude menée par l'Institut Harry Perkins de recherche médicale à Perth s'intéresse particulièrement à la mélittine, composant principal présent dans la substance sécrétée par les insectes.

Crédit : Unsplash @kai_wenzel

Réalisés sur des souris de laboratoire, auxquelles les scientifiques ont injecté le venin d'abeilles préalablement endormies, les travaux montrent que le fameux composé a permis de détruire les cellules malignes du cancer du sein triple négatif, une forme particulièrement agressive qui touche environ 15% des patientes selon l'Institut Curie. Celui-ci aurait la capacité de stopper la croissance et la progression des cellules cancéreuses en une heure seulement. Couplé à la chimiothérapie, il pourrait aider les traitements habituels à mieux fonctionner, en facilitant la pénétration dans le corps.

Crédit : Unsplash @anniespratt

« Ce que fait la mélittine, c'est qu'elle pénètre réellement dans la surface, ou la membrane plasmique, et forme des trous ou des pores et provoque simplement la mort de la cellule » précise Ciara Duffy, co-autrice de l'étude à la rédaction de 20 Minutes. Si les essais sont prometteurs, il faut encore attendre que d'autres tests soient réalisés afin de s'assurer que le procédé soit inoffensif pour les patientes que l'on estime à 60 000 par an en France.