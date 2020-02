Chelou mais vrai, le T-shirt sale de ta moitié pourrait t'aider à mieux dormir

On se savait réceptives aux phéromones de certaines personnes, au point parfois d'être attirées voire excitées en leur présence, mais on ne savait pas que les odeurs corporelles pouvaient nous aider à mieux dormir ! Une récente étude de l'Université de British Columbia au Canada à paraître dans la revue Psychological Science s'est en effet intéressée aux bienfaits de certaines odeurs sur notre sommeil, et il s'avérerait que celle de notre partenaire serait radicale pour passer une bonne nuit.

L'expérience, menée sur 155 volontaires, s'est déroulée sur plusieurs nuits au cours desquelles les cobayes devaient utiliser différents T-shirts en guise de taie d'oreiller, tous imprégnés d'une odeur singulière : un T-shirt sans odeur, un T-shirt ayant été porté par l'élu de leur cœur (sans qu'il·elle ne mette ni déodorant, ni de lotion parfumée), et un dernier T-shirt appartenant à un·e inconnu·e.

Sans savoir à qui appartenait le T-shirt avec lequel ils dormaient cette nuit-là, les participants ont admis avoir mieux dormi au contact de l'odeur de leur moitié. Surtout, les mesures prisent durant les nuits confirment que le sommeil avait été de meilleure qualité, moins agité, lorsque les sujets avaient dormi avec un t-shirt imprégné des phéromones de leur partenaire.

Pour bien dormir, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire lorsque votre conjoint·e est absent·e : retrouvez un de ses vieux T-shirts sale abandonné dans le panier à linge et faites-en votre doudou ! Inconsciemment, son odeur aurait la capacité de vous déstresser et de vous aider à sombrer paisiblement dans les bras de Morphée avec, à la clé, une mine radieuse au réveil. Qui l'eut cru ?