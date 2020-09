Le vin rouge permettrait de diminuer le stress et l'anxiété et c'est la meilleure nouvelle de l'année

Une nouvelle excuse pour boire du vin rouge !

Rien de tel qu'un petit verre de vin rouge pour décompresser après une grosse journée, n'est-ce pas ? C'est même mieux qu'une séance de méditation ou de yoga diraient certaines. Et ce n'est pas anodin si l'on en croit une étude menée par l'université américaine de Buffalo. Publiée dans la revue Neuropharmacology, cette étude a démontré qu'un des ingrédients présents dans le vin rouge, le resvératrol, un tanin qu'on retrouve notamment dans le raisin et d'autres baies, aurait des effets positifs sur le stress, l'anxiété, et même la dépression. Tout cela serait principalement lié à la corticostérone, une hormone produite en grande quantité par le corps lorsqu'on stresse un peu trop et qui peut, entre autres, causer des problèmes de santé mentale.

Mais lorsqu'on apporte une petite quantité de resvératrol au corps, ce dernier va aider à protéger contre la corticostérone en bloquant cette hormone et en protégeant donc contre le stress et l'anxiété ou en le réduisant si on souffre déjà de troubles anxieux. "Le resvératrol peut constituer une alternative efficace aux médicaments pour traiter les patients souffrant de dépression et de troubles anxieux", a notamment déclaré Ying Xu, le co-auteur principal de l’étude. Bien évidemment, cela ne veut pas dire qu'il faut se jeter sur le vin rouge dès que ça ne va pas, car l'abus d'alcool reste dangereux pour la santé et est donc à consommer avec modération, mais on comprend mieux pourquoi ça nous détend autant !