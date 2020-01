Le yoga bière est la nouvelle tendance pour ouvrir ses chakras avec une pinte

Les Américains ne sont jamais à court d'idées pour trouver de nouvelles tangentes à des disciplines déjà bien ancrées dans le conscient collectif. Le yoga, pratique indienne millénaire, ne fait pas exception à cette règle et de nouvelles formes apparaissent au fil des années pour faire évoluer la discipline. L'émergence des maîtres yogis américains n'y est pas étrangère et tout est bon pour se démarquer des autres dans un pays où le bien-être est source de célébrité pour certains ! Alors, quelle est la nouvelle petite différence cette fois-ci ?

La tendance du viking yoga, venue tout droit de Californie est simple comme bonjour : Faire un cours de yoga classique, accompagné d'une bonne pinte de bière à ses côtés. Attention, le but n'est pas de boire son verre le plus vite possible, mais d'attendre les instructions du prof pour atteindre un état de pleine conscience assurée. Une nouvelle méthode qui ne fait pas encore l'unanimité chez tous les yogis, ne voyant pas l'intérêt de mêler l'alcool à cette recherche d'un bien-être physique et moral. Exporté en Europe depuis peu, il devrait faire de nombreux adeptes pour tous les fans de l'apéro-sport !