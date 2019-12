Si tu n'as encore décidé où t'envoler l'année prochaine, on a quelques suggestions qui devraient largement aiguiller tes recherches. Comme chaque année depuis 15 ans, la team de Lonely Planet a publié la liste des 10 destinations à voir en 2020. Pour parvenir à établir ce classement, elle s'est appuyée sur les rapports de plusieurs experts voyage, des éditeurs aux auteurs en passant par les bloggeurs. Et cette année plus que jamais, c'est le voyage écolo qui a été plébiscité. Alors, tu veux savoir où il fera bon partir en 2020 ? Trêve de suspens, on te dit ça tout de suite !

Les montagnes du Bhoutan

Des petits sentiers perdus dans les montagnes, des monastères à couper le souffle mais surtout préservé des touristes, le Bhoutan est le seul pays au monde à avoir une empreinte carbone négative et deviendra la première nation 100% écolo en 2020.

L'Angleterre et ses côtes maritimes

Londres, c'est sympa mais évidemment, l'Angleterre ne se résume pas à la capitale. En 2020, c'est la côte anglaise qui aura la cote. Anciennes falaises, plages verdoyantes et faune incroyable, il y aura de quoi faire. D'autant que l'année prochaine sera inaugurée l'England Coast Path, soit le plus long sentier côtier au monde.

Le charme et l'authenticité de la Macédoine du Nord

Eh oui, on ne dit plus « Macédoine » mais bien "Macédoine du Nord ». Si ce pays au coeur des Balkans change d'appellation, son charme, lui, reste intacte. Authentique, cette destination sera également prise d'assaut par les globe-trotteurs qui se précipiteront de visiter le lac d'Ohrid ou encore le tout beau tout neuf « High Scardus Trail », un sentier de trek de près de 500 km sillonnant les sommets les plus incroyables de la région.

Les plages paradisiaques d'Aruba

Si le sud d'Aruba est connu pour ses festivités annuelles et ses plages paradisiaques, il sera tout autant plébiscité pour son engagement écolo. En effet, en 2020, le pays se dotera à 100% d'énergies renouvelables et interdira totalement l'utilisation de plastiques à usage unique, mais aussi la crème solaire, véritable désastre pour les coraux.

Les réserves naturelles et la faune incroyable d'eSwatini

Il s'agit des destinations les moins visitées d'Afrique Australe, et pourtant, le royaume d'eSwatini (ancien Swaziland) a tant à offrir ! Des paysages à couper le souffle, des réserves naturelles vivifiantes et surtout une faune à la diversité sans pareille... Bref, voilà un petit coin de Paradis à ne pas louper !

Le Costa, le pays au tourisme durable

Si le Costa Rica s'est imposée comme LE pays adepte du tourisme durable, ce n'est pas pour rien. Outre sa nature volcanique, ses grands espaces apaisants et ses nombreux animaux, le pays peut se vanter d'utiliser des sources d'énergies à 90% renouvelables. Sans compter qu'il est en passe d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2020.

Le charme green des Pays-Bas

Connus pour être une des destinations les plus green du monde, les Pays-Pas figurent sans surprise dans ce classement. En plus du charme d'Amsterdam, le pays est également doté de nombreuses pistes cyclables (qui vont encore s'étendre l'année prochaine) mais également de plusieurs petits coins mignons à souhait en marge des grandes villes. Coup de coeur assuré !

La végétation luxuriante du Liberia

Préservé du tourisme, le Liberia abrite pourtant de véritables trésors. Des plages à perte de vue, de nombreuses espèces d'animaux mais surtout le parc national de Sapo, une forêt hyper dense dans laquelle vit une faune incroyable. Et bonne nouvelle, fgâce à un accord de développement signé avec la Norvège, la déforestation dans le pays devrait cesser d'ici 2020.

Le Maroc, la première Capitale africaine de la culture en 2020

Si le Maroc continue de faire tourner la tête des globe-trotteurs du monde entier, c'est bien parce que le pays jouit d'une culture riche et de sites plus merveilleux les uns que les autres. Escapade à Marrakech, retraite dans les villages berbères, petit trek dans le désert, le pays deviendra également la première Capitale africaine de la culture en 2020.

Les plages pittoresques de l'Uruguay

Paysages sauvages, prairies pittoresques, sources chaudes, l'Uruguay mérite vraiment d'être visité ! D'autant que le pays a récemment adopté une politique progressiste, en légalisant la marijuana, en reconnaissant des droits à la communauté LGBTQ+ ou encore promouvant le tourisme durable.

Alors, on les prend ces billets d'avion ?