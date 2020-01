Les astres ont parlé, ces 3 signes astrologiques n'aiment pas les relations sérieuses !

Vouloir que son couple dure dans le temps n'est pas l'ambition première de tout le monde ! Dans une société prônant la recherche constante de l'être aimé à tout prix, certaines personnes décident de profiter un peu plus dans la vie, sans le stress de trouver the one dans l'instant. D'après cette idée, une partie de la population se dit être heureuse dans une relation à court terme et sans finalité, préférant mettre leur sentiment de côté pour profiter à fond sans arrière-pensée. Loin d'être des coeurs de glace, on les retrouve notamment dans 3 signes astrologiques distincts, aussi différents que ressemblants sur bien des points !

Ils·Elles aiment le jeu de séduction

Ils·Elles peuvent se montrer un peu distant·e·s par peur d'une relation sérieuse

Ils·Elles préfèrent les relations courtes et intenses

Ils·Elles aiment leur liberté

Ils·Elles adorent les nouvelles expériences

Pour être avec eux, il faut attiser leur curiosité

Ils·Elles sont romantiques

Ils·Elles se posent avec quelqu'un seulement quand ils l'ont décidé

Ils·Elles adorent faire la fête et ne pas se prendre la tête

Ils·Elles font beaucoup de rencontres

Ils·Elles adorent la liberté à tout prix

Ils·Elles cherchent à s'accomplir avant tout

Que vous soyez à la recherche du grand amour ou d'une simple amourette, vous savez maintenant sur quel pied danser... Si l'amour n'est pas qu'une affaire de signes, rien ne vaut un premier date pour prendre la température et vous faire une vraie idée de l'autre ! Alors, est-ce que cela se confirme de votre côté ?