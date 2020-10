Les Chatcheuses, enfin une série qui met en scène le sexe féminin et ça fait du bien

Et si les vulves pouvaient parler ? C'est le parti pris d'une nouvelle mini-série intitulée Les Chatcheuses et on vous dit tout ce qu'il faut savoir dessus.

La sexualité féminine, ce sont les femmes qui en parlent mieux. Après tout, ce sont elles qui la vivent. Et si leurs vulves pouvaient témoigner, elles en auraient sûrement des choses à dire. C'est ce que sont amusés à imaginer Christophe Cholleton, l'auteur de la série Lascars, la comédienne et auteure Karen Dersé et l'artiste Regards Coupables bien connu sur Instagram. Ensemble, ils ont alors créé une série, Les Chatcheuses, qui donne la parole au sexe féminin lui-même. « En 2019, le sexe féminin est devenu le symbole de la révolution féministe, et rentre enfin dans son intégralité dans les manuels scolaires. En 2020, il prend la parole. Tout le monde pensait qu’il ne parlerait que de lutte et de pouvoir, eh bien non, le sexe féminin parle aussi du temps qui passe, du PSG et de rouge à lèvres. On les appelle Les Chatcheuses », l'ont-ils ainsi décrite.

Crédit : Les Chatcheuses - YouTube

Cette série qui doit compter 21 épisodes est là pour parler des femmes, de leur sexualité, mais aussi de la société et briser en même temps les tabous. « L’idée est de transmettre un point de vue ou de raconter une histoire dans un temps imparti court et de toujours trouver le bon mot, à la fois drôle et léger. Alors nous avons cherché le bon ton, la bonne approche visuelle et l’écriture sur-mesure », a expliqué Karen Dersé. Le trio a même directement casté et filmé de véritables femmes pour être les plus réalistes possibles. Un premier épisode est d'ores et déjà disponible, intitulé "Glisse-le dans l'urne", il met en scène des vulves lors d'une élection présidentielle, l'une d'entre elles scandant des phrases comme « Non à l'épilation intégrale ! Non au string ficelle polyester ! Chacune choisit ce qui rentre à l'intérieur de nous ! »

Crédit : Les Chatcheuses - YouTube

Un autre épisode intitulé "La salle de jeu" met en scène une jeune vulve et une vieille vulve, sa grand-mère, discutant de leurs culottes et de leur sexualité. Vous l'aurez compris, Les Chatcheuses est une série qui cherche à libérer la parole sur la sexualité des femmes, ainsi que leurs sentiments, leurs comportements, leurs quotidiens, avec un ton plutôt drôle, décalé, mais pas moins impactant et inspirant. Les autres épisodes ne devraient pas tarder à arriver, mais si vous le voulez, vous pouvez participer au financement de la série pour faire perdurer ce projet rafraîchissant le plus longtemps possible. Et pour la mater, direction leur chaîne Youtube dédiée !