Les chiffres sont tombés, voici le pourcentage alarmant des étudiantes victimes de viol en France

1 étudiante sur 20 déclare avoir été victime de viol dans le cadre scolaire.

Voilà des chiffres qui donnent le tournis. D'après une vaste enquête menée par l'Observatoire étudiant des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur, une étudiante sur vingt déclare avoir été victime de viol et une sur dix d'agression sexuelle dans le cadre scolaire. Publiés lundi 12 octobre, ces chiffres alarmants sont le résultat de 9 mois d'enquête, entre avril et décembre 2019, menée auprès d'une cinquantaine d'universités, de prépas, de grandes écoles, de BTS et DUT.

Les résultats ont été récoltés après la mise en ligne de questionnaires auxquels plus de 10 000 étudiants, hommes et femmes, ont répondu. Cependant, la majeure partie des réponses venait des femmes (76%), bien que 5% des hommes participants ont déclaré avoir été également victimes d'agressions sexuelles. « Même si la méthode choisie a été conçue et validée par un groupe de travail interprofessionnel, cette enquête reste avant toute chose une initiative étudiante » préviennent les auteurs de l'étude.

Crédit : Unsplash @quinten149

L'effet de groupe, le sentiment d'impunité ou encore le manque d'éducation des étudiants sont souvent les causes de ces violences. L'alcool est également cité comme responsable ou du moins élément clé de ces agressions qui ont eu lieu principalement en soirées ou pendant des réunions d'étudiants. En effet, parmi les 34% qui déclarent avoir été victimes ou témoins de violences sexuelles, dans 24% des cas, cela se passait sous l'emprise de l'alcool.

Pour autant, l'état d'ébriété, s'il s'avère donc souvent central dans ce contexte, « n'explique aucunement ces violences » précise le rapport. Ce qu'il faut en revanche lire derrière ces chiffres édifiants, c'est que la majorité des agressions surviennent dans la sphère privée, en dehors du campus. Plus de la moitié des viols commis (56%) se sont passés en soirées en dehors de l'école.

Si le rapport cite l'alcool sans le tenir exclusivement pour responsable, ces résultats font plutôt état d'une faille du système scolaire et de l'enseignement supérieur, milieu au sein duquel les étudiants n'ont visiblement pas - ou peu - conscience de la gravité de ces actes condamnables par la loi, qu'ils peinent d'ailleurs à différencier du harcèlement sexuel. En effet, 35% des hommes interrogés pensent que leur établissement fonctionne de façon égalitaire, alors que 27% des femmes le voient ainsi.

Crédit : Unsplash @alexkixa

Autre problème majeur : l'absence de réels dispositifs mis en place par les établissements scolaires pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes et s'il en existe, la méconnaissance des étudiants à ce sujet. Comme le précise le rapport, plus d'un quart d'entre eux ne sont pas au courant des moyens et solutions mis à disposition par leur école pour enrayer ce fléau. 18% pensent même qu'il en existe aucun.

Un souci majeur pour Marine Dupriez, une ancienne étudiante en école de commerce qui a fondé en 2019 Safe campus pour sensibiliser les établissements de l'enseignement supérieur aux violences sexuelles. Interrogée par Libération, la militante assure qu'« en cumulé, près de 40% des étudiants ne savent pas ou ne peuvent pas faire appel à une structure d'aide. Il ne suffit pas de punir, il faut faire de la prévention. Il faut sensibiliser les établissements sur la notion de consentement, accompagner les établissements et mettre un cadre ».

Crédit : Unsplash @benblenner

Seul point positif qui ressort de ce sondage, si les étudiant·e·s ne semblent pas vraiment informé·e·s des dispositifs mis en place par leur école pour combattre les violences sexuelles, ils sont en revanche plus nombreux·ses avec les années d'étude à être plus conscient·e·s de la situation et a jugé leur établissement comme sexiste. « Nous avons fait l'hypothèse que les étudiantes et étudiants prennent conscience de la réalité des violences sexistes au fur et à mesure de leur vie étudiante » observe l'enquête. Maigre consolation...